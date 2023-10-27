Не пустила подругу в полуфинал. Самсонова уступила Кудерметовой в трёхчасовом триллере

Во второй партии Людмила отыгралась с 0:3, а в третьей дважды подавала на матч.

Так не доставайся же ты никому из россиянок, полуфинал малого Итогового, кроме Дарьи Касаткиной. Даша пробилась в плей-офф Чжухая после двух побед в группе «Азалия». Людмила Самсонова, которая имела шанс выйти из группы «Роза», в матче-триллере упустила победу и возможность сыграть в полуфинале.

Сегодня, 27 октября, Самсонова проиграла соотечественнице Веронике Кудерметовой в принципиальном матче. Это остановило Людмилу в шаге от плей-офф и позволило китаянке Чжу Линь выйти в полуфинал. Встреча россиянок завершилась за 2 часа 53 минуты со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Первой на подачу вышла Самсонова. Девушкам понадобилось время, чтобы приноровиться к игре друг друга и настроить свои подачи. Играли обе спортсменки осторожно и мягко.

В четвёртом гейме Кудерметова впервые в матче стала упускать свою мини-партию, подарила сопернице брейк-поинты, но отыгралась несколькими точными подачами и сохранила равенство в счёте. Самсонова не воспользовалась ни одним из трёх шансов на брейк. В шестом гейме Людмила добралась уже до четырёх брейк-поинтов, но так их и не реализовала.

После этого Самсонова утратила ритм: реже стали проходить удары, раскованности и смелости в игре тоже стало меньше. Однако свою подачу при счёте 3:5 Людмила, пускай и с большим трудом, всё же оставила за собой. В следующем гейме побороться за брейк ей не удалось. Сет забрала Кудерметова – 6:4.

Вторую партию Самсонова начала также смутно, как и закончила первую. Людмила упустила три гейма подряд, но в четвёртой мини-партии при счёте 0:3 получила два брейк-поинта, которыми воспользовалась с первого раза. Так счёт стал 1:3, и это помогло Людмиле вернуться в игру.

К середине второго сета в игре Кудерметовой начался спад. Людмила вернула себе две отданные на старте сета подачи – 3:3. А затем забрала ещё три гейма. В итоге сложный второй сет, в котором Самсонова уступала 0:3, она забрала со счётом 6:3.

В начале третьей партии теннисистки шли одинаково: каждая удерживала свои геймы, но при этом оказывала сопротивление на подачах соперницы. Первой дрогнула Кудерметова при счёте 1:1, когда подарила Самсоновой два брейк-пойнта, но спаслась и сохранила свою подачу.

Подавала сегодня Самсонова пушечно. Самая быстрая полетела со скоростью 198 км/ч. Это помогало Людмиле удерживать свои геймы и возвращать себе игру, особенно в третьей партии.

В пятом гейме Самсонова на подъёме после хороших подач сделала брейк и повела 3:2. Кудерметова же, напротив, стала двигаться по корту тяжелее, чем позволила сопернице взять ещё одну её подачу и выйти подавать на матч.

Дважды этой возможностью Самсонова не воспользовалась: при счёте 5:2 она отдала свой гейм Кудерметовой, хотя в его начале Вероника боролась со слезами. Следующую подачу Людмила сопернице также подарила. Счёт стал равным — 5:5.

У Самсоновой заиграли нервы. Кудерметова же, наоборот, стала поспокойнее. В результате Людмила при счёте 5:6 упустила свою подачу без единого выигранного в гейме розыгрыша. Третий сет и матч — за Вероникой.

Для обеих теннисисток сегодняшняя встреча была принципиальной: счёт личных противостояний был 2-2. В прошлый раз россиянки встречались в феврале в четвертьфинале «пятисотника» в Абу-Даби. Тогда сильнее оказалась Людмила — 6:3, 6:3.

Но всё же для Самсоновой встреча в Чжухае значила больше, чем для Кудерметовой. В случае победы Людмила выходила бы в плей-офф. Однако из группы в итоге вышла хозяйка кортов Чжу Линь, которая в стартовом матче переиграла Веронику — 7:6, 6:1, но в четверг проиграла Самсоновой — 6:2, 2:6, 1:6. Выходит, Кудерметова, которая после второй игры не имела шансов на полуфинал, остановила подругу и соотечественницу на пути к плей-офф.

Несмотря на то что в одиночке на корте Самсонова и Кудерметова принципиальные соперницы, они играют вместе в паре и близко дружат за пределами теннисной площадки. В феврале россиянки в дуэте выиграли турнир в Дубае (WTA-1000). А в четверг после матча с Чжу Линь Людмила призналась, что они с Вероникой проводят много времени вместе.

Теперь за выход в финал малого Итогового поборются Чжу Линь, Дарья Касаткина, Беатрис Хаддад-Майя и победительница решающей игры в группе «Орхидея» между Еленой Остапенко и Чжэн Циньвэнь. Полуфинальные встречи пройдут в субботу, 28 октября.