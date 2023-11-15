Синнер снял проклятие Джоковича. Помогли горные лыжи и совет Шараповой

После обидного снятия всего после трёх стартовых геймов Стефаноса Циципаса в дневной сессии публика в Турине, где проходит Итоговый турнир ATP, получила сумасшедшую компенсацию вечером. Во 2-м туре Зелёной группы местный идол Янник Синнер прервал 19-матчевую победную серию первой ракетки мира Новака Джоковича – 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Поединок продолжался 3 часа 11 минут, и, несмотря на 35 эйсов на двоих, изобиловал потрясающими розыгрышами, и в целом получился одним из самых захватывающих в уходящем году.

Особенно следует отметить не только победу, но и шикарную игру Синнера, который наконец поборол психологические проблемы и показал готовность стать новой движущей силой тенниса в ближайшие годы. Победа над Джоковичем стала для него второй над первой ракеткой мира (весной в Майами обыграл Алькараса), восьмой подряд и 15-й в последних 16 матчах. С такой версией Янника можно не сомневаться за будущее тенниса – их противостояние с Алькарасом однажды непременно выйдет на уровень эпичных битв Федерера и Надаля.

Становиться лучше помогает бывший тренер Андре Агасси

Прорыв итальянца мог состояться ещё летом 2022 года, но, как это часто бывает с молодыми игроками, Синнер не поверил в возможность победы. Тогда на Уимблдоне он вёл 2:0 по сетам против Джоковича, занервничал и не справился с сербской ментальной машиной – Новак подобрал ключик к размашистой и мощной игре соперника и выиграл. К матчу на Итоговом-2023 Янник подходил с неутешительными 0-4 в личных встречах, и первый номер рейтинга весь матч ждал, когда же итальянец сломается.

Синнер победил Джоковича после четырёх поражений от серба Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Однако в этот раз Синнер не поплыл ни после упущенной на тай-брейке второй партии (вёл с мини-брейком), ни когда в решающем сете отдал подачу при счёте 4:2 в свою пользу. Конечно, помогла и неистово болевшая за своего публика (турнир проходит в 350 км от родного города Янника), которая весь матч освистывала придиравшегося к не самому образцовому судейству Джоковича. И всё же заслуга Янника первостепенна – на него также давила ответственность, поэтому победа над внутренними демонами дорогого стоит. 22-летний теннисист выбрал идеальное время, место и соперника, чтобы одним махом расправиться со всеми комплексами.

Скупой на эмоции на корте итальянец не раз сталкивался с ситуациями в карьере, когда не мог закрыть, казалось, уже выигранный матч. В четвертьфинале US Open — 2022 он упустил матчбол в поединке с Алькарасом (испанец тогда взял первый мейджор в карьере), а в этом году начудил во втором круге «Ролан Гаррос», не реализовав два матчбола против Даниэля Альтмайера. Справляться с такими моментами Яннику помогает итальянская программа психологической тренировки Formula Medicine, которую используют пилоты «Формулы-1». Программа моделируют различные стрессовые ситуации, и, похоже, Синнер здорово прокачался.

Также итальянец не только работает над разумом, но и совершенствует тело. «Он поздно начал развиваться физически, поэтому Яннику просто нужно было убедиться, что его тело сможет справиться с трудностями игры на этом уровне неделю за неделей. Решение пропустить несколько турниров оказалось верным. Он много занимается в тренажерном зале, вырабатывая силу и мобильность оставаться на высоком уровне как можно дольше во время матчей», – рассказал тренер теннисиста Даррен Кэхилл.

До 13 лет совмещал занятия теннисом и горными лыжами

Синнер долгое время работал с одним из лучших итальянских специалистов Риккардо Пьятти, который ранее сотрудничал с Джоковичем, Милошем Раоничем и Марией Шараповой. С лета 2022 года в его команду вошёл Даррен Кэхилл и помог итальянцу улучшить бэкхенд. Во многом это стало возможным благодаря просмотру многочасовых видео ударов слева восьмикратного чемпиона «Больших шлемов» Андре Агасси, с которым ранее сотрудничал Кэхилл. «В своё время Андре был революционером в том, как он бил по мячу с бэкхенда. У многих игроков старшего поколения есть чему поучиться. У Янника большие рычаги и потрясающая манёвренность, поэтому нашей задачей было упростить определённые движения, сделать их более эргономичными», – признался Кэхилл.

Синнер с тренером Дарреном Кэхиллом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На корте Яннику помогают навыки занятий горнолыжным спортом – в детстве наряду с плакатами Федерера на его стене висели постеры легендарных горнолыжников Альберто Томбы и Боде Миллера. Янник вырос на севере Италии и до 13 лет совмещал занятия теннисом и лыжами. «Я был очарован этим сумасшедшим парнем – Миллером, – рассказывал Синнер в интервью Corriere della Sera. – Боде чем-то напоминал меня – или попадал на подиум, или не доезжал до финиша». В 12 лет Янник занял второе место на чемпионате Италии среди юниоров в гигантском слаломе, но всё же любовь к теннису победила.

«Помню, увидел его подростком и обратил внимание, с какой страстью и скоростью он бьёт по мячу, – рассказал Пьятти. – Такое сочетание нечасто встретишь у игроков его возраста. После понял, что это всё из-за лыж – спуск с горы может длиться менее минуты, теннисист должен быть полностью сосредоточен на каждом очке. Максимальная концентрация! Кроме того, очевидно, что координация, баланс и скольжение, приобретенные в лыжах, помогают ему в теннисе».

Новому тренеру удалось улучшить подачу итальянца. Они много экспериментировали – Янник подавал с платформы и подставкой, и всё же остановился на платформе – опять же, оказалось, что лишние движения только мешают. Даёт плоды и работа над вариативностью. Если прежде Синнер был типичным бегунком на задней линии, проповедующим силовой теннис, то сегодня в его игре стало больше мысли. Против Джоковича он успешно исполнял укороченные, удачно разводил и играл в противоход. Большинство решений Янника оказываются верными – своевременно выйти к сетке, надавить на соперника на приёме второй подачи, исполнить элегантную обводку вместо удара наотмашь. Компьютер в голове у итальянца работает потрясающе.

Кэхиллу удалось поменять отношение игрока к теннису – теперь это не только тренировки, но и наслаждение от процесса. «Даррен часто повторяет, что всегда нужно как можно больше смотреть по сторонам, проникаться окружающей атмосферой, получать от неё удовольствие, улыбнуться, позаигрывать с болельщиками. Потому что в конечном счёте это всё, для чего мы здесь. Если вы слишком много думаете о победах и поражениях, это может стать тяжёлым грузом», – признавался Синнер.

Контракт с Nike на € 150 млн и бесценный совет Шараповой

Текущий сезон стал прорывом для 22-летнего итальянца. Он впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» (в Лондоне), в Торонто покорил «Мастерс» и довёл количество побед на турнирах ATP до 10. Кроме того, Янник снял проклятие Даниила Медведева, которому проиграл шесть матчей подряд. Осенью 2023 года итальянец обыграл россиянина дважды, причём в финалах – за ним остались Пекин и Вена.

Благодаря Пьятти итальянец познакомился с Марией Шараповой, с которой провёл несколько совместных тренировок. В 2019 году Янник выложил в соцсети совместное видео с россиянкой во время рождественских каникул. «Лучший совет, который я когда-либо получал, дала мне Мария. Я спросил её, что она делала в моём возрасте – ждала невынужденную ошибку соперницы или рисковала собственными ударами? Она выбрала второй вариант», – в матче с Джоковичем итальянец часто следовал этому совету.

Янник Синнер, Мария Шарапова и Риккардо Пьятти Фото: Из личного архива Синннера

Популярность Синнера стремительно растёт, особенно это чувствуется в Италии. На матчах его поддерживают персональные фанаты – The Carota Boys. Они прославились в теннисном мире тем, что появляются на турнирах в костюмах морковок. Всё началось четыре года назад, когда во время одного поединка итальянец съел морковку. «Они даже более известны, чем я, – шутит Янник. – Благодарю за поддержку!»

Известность помогает игроку неплохо зарабатывать. На данный момент его призовые составляют $ 12,3 млн, но гораздо больше ему приносит рекламная деятельность. В прошлом году теннисист подписал 10-летний контракт с Nike на € 150 млн. Также он рекламирует дом моды Gucci, кофе Lavazza, часы Rolex и производителя оборудования для фитнеса Technogym. В лыжном спорте он бы вряд ли столько заработал.