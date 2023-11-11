«Без слабых мест». Итоговый АТР заберёт самый прогрессирующий теннисист. И это не Джокович

Вы не подумайте, я буду рада и победе Новака Джоковича, и Даниила Медведева, и Андрея Рублёва, и Карлоса Алькараса. Любой из восьмёрки Итогового – трудяга, жертвующий многим ради первой строчки, ТБШ или финального титула в Турине. Но болеть буду за Синнера – парня, который не выстрелил и мгновенно поразил, а не первый год шёл (и ещё идёт) к тому, чтобы его признали соперники и полюбили фанаты. И в родной Италии должен состояться его бенефис.

Любой индустрии нужны новые герои

Теннису в том числе – это свежесть, молодость, новые фанаты и финансовые рынки. Спортсмены – такие же инфлюенсеры, как TikTok-примы, блогеры, топовые актёры. Последние успехи Синнера поставили на уши всю Италию, которая на мгновение и забыла, что такое большой теннис – в свои 22 Янник уже бьёт национальные рекорды с десятью титулами АТР! Один из локальных журналистов Марио Боккарди в своём материале рассказал, что матчи Синнера включают вместо футбольных дерби, в метро или за обедом обсуждают форму итальянца, а на улицах с репортёром запросто может зависнуть на минуту-другую один из прохожих – потолковать за теннис. В Италии «Синнеромания».

Янник Синнер и Карлос Алькарас на презентации Nike в Турине Фото: Nike

Можно сколько угодно спорить о том, что новое поколение никогда не будет таким же, как то — из 90-х или начала нулевых. Но однажды даже самая красивая история заканчивается, как когда-то стала былью дуэль Джона Макинроя и Бьорна Борга, Пита Сампраса и Андре Агасси. Уже и имя легендарного швейцарца Роджера Федерера вспоминаешь реже. Новому поколению зрителей и теннисистов нужны свои герои — похожие на них.

И Янник один из них.

Универсальность

Только этот сезон Янник начинал 15-м, а качественный скачок пошёл с поражения в Мельбурне в 1/8 финала со Стефаносом Циципасом. Затем два ноукдауна от Дани Медведева в финале Роттердама и Майами, горькие 1:2 (после 6:1 в стартовом сете) в полуфинале Монте-Карло от Хольгера Руне и беззубое поражение в трёх партиях в полуфинале Уимблдона от Новака Джоковича.

С этой же троицей итальянец и делит Зелёную группу на Итоговом: с Новаком по личкам у него 0-3, с Циципасом 2-5, с Руне – 0-2. Но это едва ли аргумент при выборе лидера группы: на старте и даже в середине года у итальянца не было той технической, умственной, ментальной и физической зрелости, которая позволила перекроить личку с россиянином и излучать уверенность в матчах с принципиальным испанцем.

Фото с церемонии АТР в Турине-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что подтверждает тот же Карлос в интервью Tennis World USA: «Выиграть очко у Синнера очень сложно. Он потрясающе играет и с форхенда, и с бэкхенда, все его удары почти идеальны. Он совершенен, это игрок без слабых мест».

Реверанс испанца как ответ на вопрос: как же Синнеру удалось взять два титула в Пекине и Вене у такого неудобного Даниила, которому до этого Янник летел 0-6 в личных встречах. Если в первом финале четвёртая ракетка мира забрал большинство своих розыгрышей в коротких перестрелках, играя в назидательный и остроатакующий теннис «от себя», то во втором перестроился и уже по-медведевски одолел россиянина – пыхтя на задней: перебегал и перетерпел. Универсальность в цифрах.

Сравнение Синнера и Медведева

Хлёст и скорость — его теннис хочется смотреть

Преимущество Синнера — в быстрых ударах. Ещё в 2020-м тренер Новака Горан Иванишевич на шоу ATP Uncovered отмечал уникальность итальянца. «Янник – будущее. Игрок пятёрки, может быть, №1. Парню 18 лет, он бьёт по мячу удивительно быстро».

В 2023-м Янник быстрее всех в туре разгоняет мяч, а ещё быстрее успевает подстроиться под него – встречает раньше, играя почти с полулёта и всегда действуя на опережение. Многие отмечают, что он как бы вкатывается в удар: подключая все группы мышц ног – как в детстве делал это на доске по снежному склону австрийских гор. «Очевидно, это два разных вида спорта, но, возможно, координация, баланс и скольжение немного помогли мне в теннисе», – отмечал Синнер. Ведь уже в восемь Янник выиграл национальный чемпионат по гигантскому слалому, но к 13 годам бросил лыжи и посвятил себя теннису.

Силу нереальным ударам даёт кистевой хлёст – такая же особенность Янника, как и его подход к мячам. Он по инерции вбирает силу вращения соперника и выдаёт пушки как с форхенда, так и с бэкхенда. Он может держать темп, а может в любой момент его только увеличить – и без разницы, что на той стороне: зубодробительный форхенд Рублёва или Алькараса, подача Шелтона или бэкхенд Зверева. Многие приписывают ему слабую физуху, мол, самые продолжительные матчи в его карьере он проиграл.

Но и тут Янник совершенствуется. «Для меня очень важно много заниматься в тренажёрном зале. На площадке я чувствую, что чем дольше продолжается матч, тем комфортнее я себя ощущаю». Да и Итоговый – не пятисетовик, где физически он чувствует себя куда приятнее. А главное, может обыгрывать таких же физически выносливых и одарённых теннисистов.

«Когда ты уверен в себе, играть всегда немного легче, но уверенность ещё нужно обрести. Её не купишь. Это очень важная часть игры. Разумеется, она нарастает по мере побед в матчах, но важно и то, каких соперников ты обыгрываешь. Поэтому [победы в Пекине] были очень важны. Думаю, дело было скорее в теннисе, а не в психологии, потому что я стал играть против Даниила немного по-другому. Раньше я не был готов к этому и каждый день тренировался в нужном направлении. Я постарался это сделать. У меня получилось, но, разумеется, есть ещё и психологический фактор, потому что нужно быть готовым воплотить всё это в матче. Так что, по-моему, это сочетание тенниса и психологии».

Синнер не путешествует со штатным психологом, как многие игроки. Вместо этого он работает с Formula Medicine – итальянской программой психологической тренировки, которую иногда используют пилоты Формулы-1. А на тренировках работают над моделированием стрессовых ситуаций, используя упражнения на глубокое дыхание, как бы побуждая Синнера принять во внимание уровень стресса своего противника. Так что в матчах восхищает его холодная голова.

Родственные связи с Россией и фанатская база

Другой повод начать сопереживать Синнеру – его семья. Чужой нам итальянец после этого факта станет немного ближе. Старший брат Янника Марк – из Ростова. Родители Синнера усыновили его 25 лет назад, когда уже потеряли всякую надежду завести первенца. Поэтому и привезли девятимесячного младенца в Италию. Через два года появился Янник. Сейчас парень работает в деревенской школе Вильпиана инструктором по пожарной безопасности, пока его брат становится лучшим теннисистом в истории Италии. Всё благодаря родителям, которые «никогда не решали за нас» – они дали полную свободу выбора сыновьям: не настаивали и предлагали следовать своим желаниям.

Янник с братом Марком Синнером Фото: из личного архива Янника Синнера

Парни часто гоняют на лыжах, ходят в горы, играют в гольф и вообще в прекрасных отношениях. Несмотря на график Янника, они на связи – в разлуке висят на телефоне каждый день. Теперь же на всю эту неделю в Турине необходимость в звонках пропала – не только семья, но и вся Италия придёт поддерживать Янника. В том числе уже полюбившиеся всему миру фанаты итальянца – Carota Boys.

Вопрос один – как справится с таким давлением трибун Янник? Но, кажется, с этим у него проблем нет: «Я люблю играть под давлением, люблю играть тай-брейки, важные розыгрыши – потому что в эти моменты видно, у кого какая игра. Я стараюсь находить как можно больше важных розыгрышей. Потому что они помогают расти», – сказал Синнер. И цифры это подтверждают.