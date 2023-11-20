Финальная драка в Турине. Сумасшедшие фанаты едва не сорвали победу Джоковича на Итоговом

Потасовка случилась, как только Новак приблизился к брейку в первом сете. Это всё равно не помешало сербу забрать подачу Янника Синнера.

Серб Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3) в финале Итогового турнира ATP. Джокович первым с 2015-го защитил титул на Итоговом. Тогда это сделал он же. Новак стал семикратным чемпионом Итогового (2008, 2012-2015, 2022, 2023). Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и стал единоличным лидером по этому показателю.

36-летний Джокович – самый возрастной победитель Итогового в истории. Он побил собственный рекорд, установленный в прошлом году. Кроме того, он единственный, кто выигрывал этот турнир в трёх десятилетиях.

Новак выиграл седьмой турнир в 2023-м. Он обошёл Карлоса Алькараса и стал единоличным лидером по этому показателю. В целом это 98-й титул в карьере Джоковича. Новак ещё на шаг приблизился к Федереру (103 титула) и Джимми Коннорсу (109), которых хочет превзойти до конца карьеры. Джокович начал 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Это тоже рекорд всех времён.

Очередная выдающаяся победа Новака, которая получилась на удивление лёгкой. Всё-таки ожидалось, что Синнер навяжет Джоковичу более серьёзное сопротивление. Янник отдавал свою подачу в начале каждого сета, фактически убивая интригу на корте. Сам итальянец имел только два брейк-поинта за матч – оба не использовал в шестом гейме второй партии.

Блеклое выступление Синнера явно разочаровало болельщиков в Турине. Не такую игру они ожидали увидеть в исполнении своего любимца. Некоторые из них сорвались и вели себя неподобающим образом.

Во время четвёртого гейма первого сета на трибунах завязалась драка между фанатами Синнера и Джоковича, которых в Турине тоже собралось немало. Случилось это при счёте 40:40, сразу после того, как на горизонте замаячил брейк Новака, который отыгрался с 15:40. Драка была довольно серьёзной, сообщил известный теннисный обозреватель Хосе Моргано в соцсети X (ранее Twitter). Из-за потасовки матч ненадолго останавливали. хотя операторы не показали её в кадре. Было видно лишь, как Новак удивлённо смотрит на трибуны во время вынужденной паузы.

Новак Джокович Фото: Tullio Puglia/Getty Images

К счастью, хулиганов удалось довольно быстро разнять, и игра продолжилась без заминок. Джокович не потерял ритм и сразу же сделал брейк, а затем спокойно контролировал ход матча. Как бы то ни было, поведение фанатов сложно оправдать. Любители тенниса в комментариях под постом Моргадо негодовали.

«Как же они достали».

«Просто «отлично», баталии теперь переносятся из соцсетей на трибуны».

«Простите, но из-за этих фанатов реально решили прервать матч?»

«Большая драка на трибунах – это плохо. Хотя она, пожалуй, является единственной занимательной частью этого финала».

«Полнейший бардак! Мне интересно, о чём думают эти люди».

«Как вообще можно устраивать драку на теннисном матче?»

Нельзя сказать, что публика в Турине плохо болеет. Но находятся немногочисленные безумцы, которые омрачают впечатление об итальянских болельщиках. Одному из них удалось вывести из себя Даниила Медвеведа в полуфинале с Синнером.

После матча Даниил отдал должное туринской публике в целом и заявил, что просто сорвался.

«Со зрителями не было ничего. Я чуть потерял голову, когда проиграл свою подачу. Я чувствовал, что они оценивают мои хорошие удары, зрители здесь хороши. Так что просто чуть сошёл с ума», — сказал Медведев.

С Даниилом сложно не согласиться, В Турине была отличная атмосфера. Но всё-таки единичные не совсем адекватные личности на трибуны пробирались. Службе безопасности Итогового в будущем следует лучше работать над их выявлением и предотвращением беспорядков. Итоговый чемпионат ATP будет проходить в Турине как минимум до 2027 года, так что полученный в этом году отрицательный опыт необходимо использовать в будущем.