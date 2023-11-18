«Выходи, давай разберёмся». Медведев с трудом стерпел провокацию безумных тифози в Турине

Даниил сначала спокойно воспринимал свист в свой адрес, но реакция фанатов на его медицинский перерыв была совершенно неадекватной.

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6) в полуфинале Итогового чемпионата ATP. Обидный результат для Даниила. Во втором сете Медведев начал отлично подавать и, казалось, получил психологическое преимущество над соперником, взяв тай-брейк. Кроме того, медицинский тайм-аут должен был помочь игроку в физиологическом плане. Однако начало третьей партии для Медведева не задалось от слова совсем.

Синнер сделал брейк уже во втором гейме и не упустил инициативу. Отчасти помог ему сам Медведев. Даниил проявлял сдержанность на протяжении большей части матча и мирился с тем фактом, что зрители на арене «Пала Альпитур» в Турине отчаянно болеют против него. Но всё-таки в начале третьего гейма Медведев сорвался и вступил в перепалку с болельщиками.

Третья ракетка мира в отчаянии швырнул ракетку в микрофон на боковой линии после удачного действия Синнера при выходе к сетке. Даниил получил предупреждение от рефери, но не успокоился.

Даниил Медведев спорит с судьёй Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Российского теннисиста спровоцировали зрители на трибунах, которые кричали не очень приятные слова и освистывали его. На одного из тифози Медведев указал пальцем и жестом пригласил на корт: «Выходи, давай разберёмся». Конечно, тот не стал покидать трибуны, поэтому Даниил сказал ему заткнуться. Всё это сопровождалось оглушительным свистом.

Известный теннисный журналист Хосе Моргадо на своей странице в соцсети опубликовал фото пререканий Даниила с фанатами. Кто-то осуждал эмоциональный порыв россиянина и советовал ему вести себя сдержаннее, но нашлось немало сторонников третьей ракетки мира.

«Эта публика просто ужасна».

«Должно быть, очень сложно сохранять самообладание, когда против тебя настроены 13 тысяч человек».

«Синнер тратит кучу времени, разговаривая с судьёй о каком-то дурацком освещении, которое всегда было на этой арене. Реакция итальянцев: «О, Янник такой милый», Медведев сказал судье одно слово, и они сразу же набросились на него. Кучка клоунов».

«Вот это настоящие живые эмоции».

Нет сюрприза в том, что Медведева освистывали с самого начала игры. Всё-таки поддержка Синнера в Италии более чем логична. Подобного поведения ожидал сам Даниил.

«Не знаю, как конкретно буду делать, но надо быть готовым ко всему, потому что, как по мне, публика в Турине отлично поддерживает. И, естественно, поскольку я играю с Янником полуфинал, в мой адрес могут свистеть. Когда ты играешь против местного, ты больше к этому готов. Здесь ты больше это уважаешь, чем когда играют два иностранца и тут ни с того ни с сего начинают свистеть. Тут у меня жёстче, наверное, реакция какая-то на это всё, поэтому буду готовиться. Постараюсь показать свой лучший теннис, чтобы завоевать публику в том числе», — сказал Медведев перед полуфиналом.

Янник Синнер и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Два сета всё было относительно терпимо. Медведева освистывали, но умеренно. Однако публика не на шутку завелась после взятого им медицинского перерыва перед третьим сетом. Даниил явно брал его не просто так. Сбивать соперника он не хотел, поскольку только что сам взял тай-брейк. Физиологические проблемы определённо имели место быть, что и доказала игра Медведева на корте. Россиянин явно сбавил обороты.

Конечно, в какой-то степени на игре Даниила сказалась перепалка с фанатами, но это влияние было минимальным. В 2021 году Медведев в матче с Синнером на Итоговом в Турине сталкивался с теми же провокациями фанатов, но выжал из них пользу для себя. Да, тогда матч был в 3-м туре группового этапа и ничего для него не решал, поскольку он выиграл первые два и досрочно пробился в полуфинал, но всё равно.

Даниил устроил настоящее шоу на корте: картинно зевал под шум враждебных трибун, притворно курил, а в концовке отыграл два матчбола (один второй подачей со скоростью 201 км/ч, второй – драйв-воллеем с форхенда) на тай-брейке третьего сета, сам реализовал свой второй матчбол феноменальным бэкхендом по линии и выиграл матч со счётом 6:0, 6:7, 7:6.

На Итоговом-2021 Медведев дошёл до финала, где уступил Александру Звереву (4:6, 4:6). После игры Даниил отдельно обратился к публике в Турине.

«По ходу турнира отношения у нас были не совсем ровными, но получилось отличное шоу. Турин ещё долго будет принимать этот турнир, и я надеюсь, что буду в нём участвовать, и постараюсь снова победить. Спасибо, что сыграли свою роль», – сказал Медведев.

Отношения между Медведевым и туринскими болельщиками так и остались не совсем ровными спустя два года. В матчах не с Синнером всё проходит более-менее нормально, но своего теннисиста трибуны порой поддерживают излишне яростно. Тем не менее Даниил на публику в Турине злобу не затаил и отдал должное за хорошую реакцию на большинство моментов.

«Со зрителями не было ничего, я чуть потерял голову, когда проиграл свою подачу. Я чувствовал, что они оценивают мои хорошие удары, зрители здесь хороши. Так что я просто чуть сошёл с ума», — сказал Медведев после поражения от Синнера.

Как бы то ни было, Медведев не заслуживал столь оглушительного свиста за медицинский тайм-аут. Конечно, в идеале всё равно следовало сохранять самообладание, что признал и сам Даниил, но в каком-то смысле выплеск эмоций можно понять. Главное, что больших обид на туринскую публику у него не осталось. Наверняка ему придётся снова встретиться с ней через год, так что идти на конфронтацию не имеет смысла.