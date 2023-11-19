Джокович обошёл Федерера по титулам Итогового! Синнеру не помогли родные стены

В воскресенье, 19 ноября, финальным матчем Итогового чемпионата завершился теннисный сезон на уровне ATP. Участниками решающей встречи турнира в Турине (Италия) стали любимец местной публики Янник Синнер, имевший четвёртый номер посева, и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (1). Синнер в полуфинале остановил Даниила Медведева, одолев россиянина в трёх сетах: 6:3, 6:7, 6:1. Поход Медведева за вторым титулом на Итоговом — Даниил уже выигрывал этот турнир в 2020-м — закончился неудачей. Джокович же внешне легко обыграл Карлоса Алькараса, не отдав ни партии: 6:3, 6:2.

Синнер и Джокович уже второй раз играли друг с другом на этом турнире. Такое возможно только на Итоговом, где есть групповой этап, — если, конечно, не брать во внимание редкие случаи, когда квалифаер встречается с лаки-лузером на турнире, проходящем по привычной олимпийской системе. Синнер выиграл все три матча в Зелёной группе, причём с Джоковичем он не уложился в два сета: 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

И это была первая победа итальянца над сербом. В предыдущих трёх поединках Новак неизменно побеждал Янника. Впервые они встретились на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло в 2021 году, затем Джокович одержал сверхволевую победу в четвертьфинале Уимблдона-2022, а через год победил соперника на том же турнире, только уже в полуфинале.

Перед финалом Джокович рассказал, чего ожидает от нового противостояния с Синнером. «Он показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни, на этом этапе против игроков топ-10. Мы провели очень равный матч [в группе]. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Не ожидаю ничего меньшего. Наверное, будет ещё громче, чем в матче группового этапа.

Впереди финал. Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, смогу показать свою игру», — приводятся слова серба в соцсети Х (ранее Twitter) Tennis Letter.

Новак Джокович и Янник Синнер после матча на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Синнер же призывал не обращать внимания на то, что он победил Джоковича в группе. «Неважно, какие матчи были до этого, как они проходили. Особенно в этом формате. Можно выиграть у одного, а после проиграть. Это разные вещи. Но всё равно я счастлив, что могу ещё раз выйти на корт здесь, в Турине. Хорошая атмосфера. Надеюсь, мне удастся показать хороший теннис», — цитирует его пресс-служба ATP.

Историческая статистика была не в пользу Янника. А иначе и быть не могло. 22-летний итальянец сыграл свой второй Итоговый. В 2021 году он не вышел из группы. Джокович же, которому этой весной исполнилось 36 лет, начиная с 2007 года выступал на всех Итоговых, кроме одного, в 2017-м. Нынешний финал стал для серба девятым, причём из предыдущих восьми он выиграл шесть. Столько же титулов на счету Роджера Федерера, извечного соперника Новака.

Янник Синнер на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Первый сет проходил под диктовку Джоковича. Серб уже в первом гейме дал понять, что Синнеру будет непросто с ним побороться (а кому вообще просто с 24-кратным чемпионом ТБШ?). Новак под ноль забрал свой гейм, дважды подав навылет. А решающее преимущество он обеспечил себе в четвёртом гейме, реализовав первый же брейк-пойнт, — 3:1. Итальянец в этом гейме вёл 40:15, но стал ошибаться и всё растерял. Хотя при «ровно» судьи ошиблись с аутом: Янник попал в линию, но не стал брать повтор.

Этот брейк-пойнт так и остался единственным на двоих за всю партию. Подавая на сет при 5:3, Джокович не проиграл ни одного очка — 6:3 за 39 минут. Новак допустил всего две невынужденные ошибки, а его соперник — целых 13.

Новак Джокович в финале с Янником Синнером на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Джокович начал как минимум не хуже, чем первую, — с брейка под ноль. После этого говорить о каких-либо реальных шансах Синнера уже не приходилось. Второй гейм также остался за сербом, который опять не отдал оппоненту ни одного очка, на сей раз уже на своей подаче. Так счёт стал 2:0.

В третьем гейме Янник, подавая, смог прекратить серию Новака, который с учётом концовки первого сета выиграл 14 очков подряд. Синнер ценой немалых усилий забрал этот гейм, отыграв три брейк-пойнта. Но глобально это ему не помогло. Джокович прекрасно подавал, (особенно во взятом под ноль четвёртом гейме, в котором ему удалось исполнить три эйса), несмотря на периодически возникавший шум с трибун в эти моменты. В шестом гейме, правда, у Новака едва не случился небольшой срыв, но он ушёл с двойного брейк-пойнта — 4:2.

В длиннющем седьмом гейме, растянувшемся на 15 минут, Синнер, подавая, упустил целую россыпь геймболов, но, отыграв затем два скрытых матчбола, всё же удержал свою подачу. Однако выиграть гейм на приёме так и не сумел, хотя в восьмом гейме было 0:30 на подаче Джоковича. А в девятом гейме серб заработал матчбол на приёме и сразу же использовал его (Синнер допустил двойную ошибку — единственную в матче на двоих!) — 6:3, 6:3 за 1 час 44 минуты. По эйсам Новак также превзошёл Янника: 13 против восьми.

Вот так Джокович завоевал седьмой титул в сезоне и 98-й в карьере. Кроме того, это его седьмой трофей на Итоговом, в том числе второй подряд. Год назад он повторил достижение Роджера Федерера (6), а теперь, получается, превзошёл его по этому показателю. За этот турнир Новак заработал $ 4 411 500 призовых, а Синнер — $ 2 600 500.

Напомним, на Итоговом-2023 принимали участие и россияне. Даниил Медведев проиграл в полуфинале, уступив Синнеру, а Андрей Рублёв не вышел из группы с тремя поражениями в трёх играх.

А ещё сегодня стало известно, что Итоговый турнир ATP останется в Турине как минимум до сезона-2027 включительно — контракт, действовавший до 2025-го включительно, довольные друг другом стороны продлили ещё на два года. Мероприятие проходит в Италии начиная с сезона-2021, а предыдущие 12 розыгрышей принял Лондон (Великобритания).

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Теннисный сезон на уровне ATP завершён. А на следующей неделе в Малаге (Испания) пройдёт финальная часть Кубка Дэвиса. Четвертьфиналы начнутся во вторник, 21 ноября, а финал запланирован на воскресенье, 26 ноября.