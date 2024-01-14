Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Самсонова, Анисимова, Корнеева, Котов

Самсонова проиграла на старте AO. Три поражения подряд — и она уже не 1-я ракетка России
Александр Насонов
Людмила Самсонова
Аудио-версия:
Комментарии
Людмила уступила американке русского происхождения Аманде Анисимовой. А Павел Котов вытащил пятичасовой матч.

В воскресенье, 14 января, на Australian Open проходят матчи первого круга в мужском и в женском одиночных разрядах. Одним из наиболее интересных поединков первого дня представлялась встреча первой ракетки России Людмилы Самсоновой, посеянной под 13-м номером, и 22-летней американки русского происхождения Аманды Анисимовой. Из-за психологических проблем Анисимова пропустила бо́льшую часть сезона-2023 и на AO-2024 попала по защищённому рейтингу.

Материалы по теме
Красотка и дочь русских эмигрантов. Кто такая американка Анисимова — соперница Самсоновой
Красотка и дочь русских эмигрантов. Кто такая американка Анисимова — соперница Самсоновой

В первом сете соперницы сначала по разу взяли свою подачу, а затем сделали по брейку — 2:2. В пятом гейме Самсонова не смогла реализовать двойной брейк-пойнт, а вот Анисимова следом воспользовалась первым же шансом — 4:2 в её пользу. В девятом гейме американка при 5:3 в свою пользу подавала на партию и добилась желаемого, пусть и не без проблем, только с четвёртого сетбола — 6:3 за 36 минут. Людмилу подвело слишком большое количество невынужденных ошибок (16; у Аманды, старавшейся атаковать, их оказалось всего семь).

Australian Open — 2024. Женщины. Турнирная сетка Турнирная сетка 79992

В начале второй партии дела вроде бы пошли на лад: Самсонова повела 3:0 с брейком. Но при 4:1 россиянка упустила брейк-пойнт и вместо 5:1 получила 4:2. После этого Анисимова успешно отработала на приёме, а потом под ноль взяла свой гейм — 4:4. В девятом гейме Самсонова допустила две двойные ошибки, и Аманда, сделав ещё один брейк, вышла подавать на матч. И реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 08:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Таким образом, Самсонова на старте сезона потерпела третье поражение в трёх матчах. В Брисбене она проиграла Мирре Андреевой, а в Аделаиде — Лауре Зигемунд. И перестала быть первой ракеткой России — теперь наилучший рейтинг у Дарьи Касаткиной. Сегодня WTA обновила классификацию, и Касаткина теперь идёт 13-й, а Самсонова — 14-й.

Материалы по теме
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня

В мужской сетке заслуживает внимания пятисетовик, который провёл Павел Котов. Российский теннисист сражался с французом Артуром Риндеркнешем. Поначалу ничто не предвещало пяти партий. В первом сете игроки дошли до 5:5, по разу забрав подачу соперника. Следующие два гейма выиграл Котов, который в 12-м гейме использовал первый сетбол на приёме — 7:5. Во второй партии россиянин владел ощутимым преимуществом и, уйдя с единственного брейк-пойнта в седьмом гейме, подал на сет — 6:1.

Australian Open — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

Однако затем начались приключения. Третью и четвёртую партии Котов проиграл на тай-брейках. И если по ходу третьего сета брейк-пойнты были у обоих теннисистов, то в четвёртом — только у Павла (да и то всего два). Более того, на тай-брейке в третьей партии Котов ещё и матчбол упустил! И всё же в решающем сете россиянин с честью вышел из ситуации. Сделав брейк в пятом гейме, он затем удержал отрыв, уйдя с двух брейк-пойнтов — 4:2. И при 5:3 под ноль подал на матч — 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3 за 4 часа 46 минут.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 04:40 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		6 6 6 6 5 6
5 		1 7 8 7 7 3
             
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Чуть ранее свой дебютный матч на ТБШ выиграла 20-летняя Тимофеева. Об этом и о победах других российских теннисисток читайте в отдельном материале.

Материалы по теме
Россияне уже побеждают на Australian Open! 20-летняя Тимофеева выиграла в дебюте на ТБШ
Россияне уже побеждают на Australian Open! 20-летняя Тимофеева выиграла в дебюте на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android