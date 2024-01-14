Самсонова проиграла на старте AO. Три поражения подряд — и она уже не 1-я ракетка России

В воскресенье, 14 января, на Australian Open проходят матчи первого круга в мужском и в женском одиночных разрядах. Одним из наиболее интересных поединков первого дня представлялась встреча первой ракетки России Людмилы Самсоновой, посеянной под 13-м номером, и 22-летней американки русского происхождения Аманды Анисимовой. Из-за психологических проблем Анисимова пропустила бо́льшую часть сезона-2023 и на AO-2024 попала по защищённому рейтингу.

В первом сете соперницы сначала по разу взяли свою подачу, а затем сделали по брейку — 2:2. В пятом гейме Самсонова не смогла реализовать двойной брейк-пойнт, а вот Анисимова следом воспользовалась первым же шансом — 4:2 в её пользу. В девятом гейме американка при 5:3 в свою пользу подавала на партию и добилась желаемого, пусть и не без проблем, только с четвёртого сетбола — 6:3 за 36 минут. Людмилу подвело слишком большое количество невынужденных ошибок (16; у Аманды, старавшейся атаковать, их оказалось всего семь).

В начале второй партии дела вроде бы пошли на лад: Самсонова повела 3:0 с брейком. Но при 4:1 россиянка упустила брейк-пойнт и вместо 5:1 получила 4:2. После этого Анисимова успешно отработала на приёме, а потом под ноль взяла свой гейм — 4:4. В девятом гейме Самсонова допустила две двойные ошибки, и Аманда, сделав ещё один брейк, вышла подавать на матч. И реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут.

Таким образом, Самсонова на старте сезона потерпела третье поражение в трёх матчах. В Брисбене она проиграла Мирре Андреевой, а в Аделаиде — Лауре Зигемунд. И перестала быть первой ракеткой России — теперь наилучший рейтинг у Дарьи Касаткиной. Сегодня WTA обновила классификацию, и Касаткина теперь идёт 13-й, а Самсонова — 14-й.

В мужской сетке заслуживает внимания пятисетовик, который провёл Павел Котов. Российский теннисист сражался с французом Артуром Риндеркнешем. Поначалу ничто не предвещало пяти партий. В первом сете игроки дошли до 5:5, по разу забрав подачу соперника. Следующие два гейма выиграл Котов, который в 12-м гейме использовал первый сетбол на приёме — 7:5. Во второй партии россиянин владел ощутимым преимуществом и, уйдя с единственного брейк-пойнта в седьмом гейме, подал на сет — 6:1.

Однако затем начались приключения. Третью и четвёртую партии Котов проиграл на тай-брейках. И если по ходу третьего сета брейк-пойнты были у обоих теннисистов, то в четвёртом — только у Павла (да и то всего два). Более того, на тай-брейке в третьей партии Котов ещё и матчбол упустил! И всё же в решающем сете россиянин с честью вышел из ситуации. Сделав брейк в пятом гейме, он затем удержал отрыв, уйдя с двух брейк-пойнтов — 4:2. И при 5:3 под ноль подал на матч — 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3 за 4 часа 46 минут.

Чуть ранее свой дебютный матч на ТБШ выиграла 20-летняя Тимофеева. Об этом и о победах других российских теннисисток читайте в отдельном материале.