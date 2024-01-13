Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня

В субботу, 13 января, в Аделаиде (Австралия) состоялся финальный матч турнира категории WTA-500. Участницами игры стали чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко, посеянная под шестым номером, и российская теннисистка Дарья Касаткина, 15-я ракетка мира.

Касаткина проделала удивительный путь на турнире. Чтобы добраться до решающего матча, ей понадобилось выиграть всего две встречи, причём обе — у квалифаеров. В первых двух играх Дарья прошла американку Клэр Лю и соотечественницу Анну Калинскую. А затем соперницы Дарьи принялись сниматься. На четвертьфинал не вышла Лаура Зигемунд, на полуфинал — Джессика Пегула, пожаловавшаяся на расстройство желудочно-кишечного тракта.

Случай с двумя снятиями подряд настолько необычный, что его не оставили без внимания в Федерации тенниса России. Любопытно, что год назад Касаткина также без борьбы проследовала в финал Аделаиды, после того как Паула Бадоса снялась перед полуфиналом с россиянкой.

«То, что второй год подряд снимается соперница Дарьи, — с одной стороны, совпадение. С другой — накануне Открытого чемпионата Австралии многие теннисисты пытаются поберечь себя. И если есть какие-то признаки повреждения, то спортсмены очень внимательно относятся к этому и стараются взять несколько лишних дней на восстановление», — приводит слова вице-президента ФТР Алексея Селиваненко Vprognoze.

Дарья Касаткина на турнире в Брисбене в 2024 году Фото: Chris Hyde/Getty Images

Остапенко же дошла до финала по традиционной схеме. В первых двух матчах латвийка обыграла Сорану Кырстю и Каролин Гарсию — не самых слабых теннисисток, мягко говоря. В обоих случаях Елене пришлось играть трёхсетовики. Далее она шла без потери партий. В четвертьфинале Остапенко одолела украинку Марту Костюк, а в полуфинале остановила Екатерину Александрову, которая сама до этого выбила не кого-нибудь, а Елену Рыбакину, первую сеяную. Благодаря успешному выступлению на турнире чемпионка «РГ»-2017 обеспечила себе возвращение в топ-10 мирового рейтинга — впервые с 2018 года!

Остапенко ещё после победы над Гарсией во втором круге заявила, что выступает не в лучшей форме с точки зрения здоровья. «Возникла очень сильная боль в ноге. Я настоящий боец и никогда не сдаюсь. Но, честно говоря, было тяжело играть из-за боли. Каким-то образом я справилась с этим и смогла выиграть матч. В конце первого сета боль была просто невыносимой. Потом я приняла обезболивающие, и это не очень хорошо, потому что ощущения притупляются. После того как эффект от препаратов прошёл, всё вернулось», — говорила она после матча.

А после победы над Александровой в полуфинале Елена была сосредоточена на позитивных моментах. «Я старалась показывать свою игру, даже если иногда мне это не очень удавалось. Я пыталась быть последовательной, когда были шансы. Иногда мне приходится играть более агрессивно. В последние сезоны это получалось не очень хорошо. Теперь я чувствую, что в решающие моменты могу оказывать давление на соперниц. Сейчас я делаю это лучше, чем прежде», — говорила она после матча.

Елена Остапенко на турнире в Аделаиде в 2024 году Фото: Mark Brake/Getty Images

В личных встречах перевес был на стороне Остапенко — 4-2. Три победы над Касаткиной она одержала на траве, включая матч второго круга Уимблдона-2021, завершившийся со счётом 8:6 в решающем сете. Дарья один раз выиграла на американском грунте (финал Чарльстона) и один раз на харде (третий круг US Open того же года), ну а в прошлом году Елена взяла верх в 1/8 финала Рима — 6:4, 4:6, 6:0.

Несмотря на это, латвийка заверила, что не ожидает лёгкой прогулки в финале. «Будет тяжёлый матч. Мы с Дарьей очень хорошие подруги, но да, получится очень сложная встреча. Она отличный игрок. Сейчас она в хорошей форме, но я готова к битве. Я просто должна делать то, что умею, больше концентрироваться на себе. Думаю, будет хороший матч.

Что буду делать, если встречу Дарью за завтраком в отеле на каком-нибудь турнире? Мы поздороваемся и просто над чем-нибудь посмеёмся. Мы хорошие подруги», — говорила Елена на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Касаткина уже в первом гейме могла взять подачу соперницы, но не использовала оба брейк-пойнта. Следующий гейм россиянка также проиграла, закончив его двойной ошибкой, и Остапенко повела 2:0. Но тут Елена стала ошибаться, и Дарья этим воспользовалась. Отдав лишь по очку в следующих двух геймах, она сравняла счёт — 2:2. Ключевым в первой партии стал шестой гейм. В нём Остапенко вцепилась в чужую подачу, и с четвёртого брейк-пойнта ей удалось вернуть себе преимущество — 4:2. После этого Елена, играя в атакующей манере, уже владела инициативой и уверенно подала на сет при 5:3 — 6:3 за 38 минут.

Вторую партию Остапенко начала с брейка. Касаткина имела возможность сразу же вернуть брейк, но не использовала брейк-пойнт — 2:0 в пользу латвийки. После этого у россиянки разладилась игра, а Елена, напротив, играла точно и вскоре забрала ещё один гейм на приёме — 4:1. Один брейк Касаткина, правда, сразу же отыграла — но лишь затем, чтобы ещё раз отдать свой гейм, допустив двойную ошибку на скрытом матчболе. Так счёт стал 5:2 в пользу Остапенко, и она подавала на матч. В финальном гейме Елена упустила двойной матчбол (первый — по причине двойной ошибки), потом ещё один, а вот с четвёртой попытки дожала Дарью, после того как та приняла за заднюю линию, — 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут.

Вот так Остапенко завоевала свой первый титул в сезоне и седьмой в карьере. У Касаткиной пока шесть трофеев на уровне WTA. Несмотря на поражение в финале, Дарья поднимется на одну строчку в рейтинге и станет 14-й.

Теперь теннисистки отдохнут совсем немного, буквально несколько дней, и выступят на Australian Open. Касаткина, имеющая 14-й номер посева на турнире, в первом матче сыграет с американкой Питон Стирнс, а Остапенко (11) — с Кимберли Биррелл из Австралии.

AO-2024 пройдёт с 14 по 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».