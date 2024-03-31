Рыбакина проиграла Коллинз финал Майами. Та взяла крупнейший титул в свой последний сезон

Как и год назад, Елена остановилась в шаге от трофея. А Даниэль отыграет 31 место в рейтинге WTA.

В субботу, 30 марта, на супертурнире в Майами прошёл финальный матч в женском одиночном разряде. Участницами титульного противостояния стали чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, посеянная под четвёртым номером, и финалистка Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз, начавшая турнир в ранге 53-й ракетки мира. Рыбакина в полуфинале в непростом матче сломила сопротивление Виктории Азаренко (6:4, 0:6, 7:6), а Коллинз остановила Екатерину Александрову — 6:3, 6:2.

Для Рыбакиной этот финал стал уже четвёртым в сезоне. И если «пятисотники» в Брисбене и в Абу-Даби она выиграла, победив Арину Соболенко и Дарью Касаткину соответственно, то «тысячник» в Дохе проиграла, уступив в титульном противостоянии Иге Свёнтек. Кроме того, год назад Елена в Майами остановилась в шаге от трофея — тогда сильнее оказалась Петра Квитова. Так что с мотивацией у неё не могло быть никаких проблем.

Коллинз же — редкая гостья финалов. С того AO-2022 она так и не добиралась до решающих матчей и вот только теперь смогла это сделать. Летом 2021 года американка выиграла турниры в Палермо и в Сан-Хосе — вот, собственно, и все её появления в титульных битвах на уровне WTA. Ну и не стоит забывать, что 30-летняя Даниэль проводит последний сезон в карьере. И наверняка намерена закончить его на высокой ноте.

Счёт личных встреч был 3-1 в пользу Рыбакиной. Коллинз выиграла только первый матч между ними, в четвертьфинале Сан-Хосе-2021 (на двух тай-брейках). Затем Елена побеждала на ранних стадиях Аделаиды-2023, Australian Open — 2023 и Абу-Даби-2024.

«У нас было много тяжёлых сражений. Это то, ради чего мы играем, верно? Мы хотим проводить такие матчи. Кажется, я выиграла у неё в Сан-Хосе какое-то время назад. Но пальцы скрещены. Мне нужно будет подготовиться. Она играет в потрясающий теннис», — сказала после выхода в финал Даниэль, чьи слова приводит The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).

Одной из сильных сторон Рыбакиной является подача. Однако в финале первой до брейк-пойнта добралась Коллинз. Произошло это во втором гейме, когда Елена не лучшим образом действовала в розыгрышах. Но концовку гейма представительница Казахстана провела собранно — 1:1. После этого теннисистки довольно уверенно забирали свои геймы и так дошли до счёта 3:3.

В седьмом гейме Коллинз на своей подаче занервничала, стала ошибаться, и Рыбакина заработала двойной брейк-пойнт. Американка жестами попросила более активной поддержки от публики — зрители послушались и стали громче приветствовать успешные действия соотечественницы. Похоже, это помогло Даниэль. В итоге она отыграла все четыре брейк-пойнта в этом затяжном гейме, ошибаясь, но тут же исправляясь при этом. После этого наступило небольшое затишье — в том смысле, что обе теннисистки спокойно забирали свои геймы и дошли до 5:5.

В 11-м гейме Рыбакина попыталась зацепиться за приём, но Коллинз вновь ушла с брейк-пойнта. Американка в критический момент рискнула и попала в угол, после чего взяла ещё два очка и повела 6:5 (без брейка). Но тай-брейка не случилось. В 12-м гейме Елена своими ошибками подарила сопернице двойной брейк-пойнт, отыграла его, но после «ровно» отдала два розыгрыша подряд, а вместе с ними и сет — 7:5 в пользу Коллинз за 1 час.

Даниэль Коллинз в финале Майами-2024 с Еленой Рыбакиной Фото: Elsa/Getty Images

В начале второго сета Коллинз выглядела лучше Рыбакиной. Американка взяла свой гейм, а затем благодаря активной игре сделала брейк, взяв чужую подачу, несмотря на не слишком успешное начало (40:15). Так Даниэль повела 2:0. Но Елена не дала ей уйти в отрыв. Уроженка Москвы наконец-то стала переигрывать соперницу на приёме и впервые в матче сделала брейк, после чего под ноль забрала свой гейм — 2:2.

Затем теннисистки обменялись геймами под ноль, а в седьмом гейме Рыбакина вцепилась в подачу Коллинз, но не реализовала ни одного из трёх брейк-пойнтов. Как и в предыдущих случаях, американка безошибочно играла в критические моменты. В восьмом гейме после шикарного приёма в исполнении Даниэль Елена пробила в сетку, подарив сопернице брейк-пойнт, то есть уже скрытый матчбол. Его Рыбакина отыграла, но после «ровно» отдала два розыгрыша подряд, и счёт стал 5:3 в пользу Коллинз. Подавая на матч, американка начала с 30:0, затем дважды уходила с брейк-пойнтов и с четвёртого матчбола дожала-таки Елену — 7:5, 6:3 за 2 часа.

Так Коллинз завоевала первый титул в сезоне и третий – в карьере. Она впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Это крупнейший титул в карьере теннисистки, успевшей побывать седьмой ракеткой мира. Благодаря этой победе Даниэль в ближайший понедельник поднимется на 31-ю строчку в рейтинге WTA и обоснуется на 22-м месте. Рыбакина же, проигравшая 11-й финал из 18 (и второй подряд в Майами), останется четвёртой — это было известно ещё до матча.

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Главный турнир WTA первой недели апреля, знаменующей начало грунтового сезона, — «пятисотник» на зелёном грунте Чарльстона (США). В основной сетке выступят четыре россиянки: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская. А в Боготе сыграют Камилла Рахимова и Мария Тимофеева. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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