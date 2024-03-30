Американка из Петербурга — в финале Майами. Она борется с болезнью и мечтает стать мамой

Сегодня в женском теннисном туре много крепких игроков, но существует дефицит по-настоящему ярких самобытных личностей. Не хватает Серены с её эпичной угрозой судье «Я засуну мяч тебе прямо в глотку» или Штеффи Граф с уничтожающим ответом болельщику «Сколько у тебя денег, чтобы звать меня замуж?» К сожалению, в конце текущего сезона карьеру завершит пусть и не самая успешная, зато покоряющая своей невероятной энергетикой Даниэль Коллинз.

Уйти 30-летняя американка настроена на высокой ноте. На турнире в Майами занимающая лишь 53-е место в рейтинге WTA Дани сенсационно пробилась в финал. С 1985 года, когда прошёл первый розыгрыш этого «Мастерса», более низкорейтинговой финалисткой была лишь Наоми Осака в 2022 году (№77).

Сказала сопернице заткнуться, а также гаркнула на бойфренда

В этом году в Майами Коллинз демонстрирует полностью соответствующий своему прозвищу Зверюга теннис. И так обычно высокий уровень громкости Дани выкрутила на полную мощь, иногда даже пугая зрителей. «Камоны» после каждого точного удара, по-хорошему сумасшедший блеск в глазах, потрясающий настрой, непосредственность и азарт. Иногда кажется, что под её ногами горит корт. Хорошо, что в своём прощальном сезоне девушка путешествует без команды и близких людей (так она решила), иначе и они могли бы попасть под горячую руку.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2020 с соотечественницей Софьей Кенин американка так разошлась, что заставила своего бойфренда пересесть на другое место – Коллинз крикнула ему: «Ты меня отвлекаешь!» Парень подчинился беспрекословно, потому что с разъярённой Даниэль лучше не спорить. Нередко в её карьере доставалось и соперницам. В прошлом году на турнире в Монреале Коллинз предъявила претензии арбитру за то, что противостоявшая ей Мария Саккари выбила мяч на трибуну. Когда гречанка попыталась оправдаться, Дани крикнула ей: «Закрой рот!»

Мария Саккари и Даниэль Коллинз Фото: Robert Prange/Getty Images

«Я боевая. Мне нравится, когда на корте война, – признаётся американка. – Кто-то радуется мне в лицо моим невынужденным ошибкам? Я точно не стану стоять и смотреть, а превращу встречу в мощную зарубу. Меня это заводит. Я даже перед тренировками постоянно занимаюсь трэш-током – подначиваю тренера, что надеру ему задницу».

В Майами Коллинз испепеляла соперниц, проиграв в шести матчах лишь один сет. Уровень тенниса она показывает космический, совершенно заслуженно пробившись в первый финал WTA-1000 в карьере. Один из секретов успеха заключается в том, что она родом из Флориды, где проходит турнир. «В детстве я очень хотела попасть на турнир в Майами, но мой строгий папа говорил: «Ты поедешь, только если будешь там играть». Так что пришлось сюда попасть. Я здорово выступала здесь пару лет, но этот раз действительно самый запоминающийся», – сияет Дани.

Пробилась в полуфинал Australian Open — 2019 без единой победы на мэйджорах

По большому счёту завершающая карьеру Коллинз играет на высшем уровне лишь седьмой сезон – всего на два года дольше, чем младшая на 10 лет Коко Гауфф. Так случилось, потому что девушка всегда ставила на первый план образование, а теннисом занималась ради удовольствия и использовала как громоотвод для своего бешеного темперамента. Даниэль выросла в небогатой семье – мама работала воспитателем в дошкольном учреждении, а у отца был скромный бизнес по ландшафтному дизайну. Денег на дорогостоящих тренеров не было, и максимум, на что могла рассчитывать Дани, так это на игры с отцом на заднем дворе дома или общественных кортах её родного Санкт-Петербурга (город во Флориде).

Папе Дани уже 84 года. Она ценит, что он в её детстве вставал в 4:30 утра, чтобы отвезти дочь на тренировку Фото: из личного архива Даниэль Коллинз

До 20 лет Дани никогда не выбиралась за пределы штата, чтобы играть с более сильными соперницами, не говоря уже о престижных подростковых турнирах за границей. Теннис был связан с получением образования, что она и сделала, окончив Университет Вирджинии и став двукратной чемпионкой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Когда она сказала родителям, что есть возможность стать профессионалом, они предложили вместо этого получить учёную степень. Решение непопулярное, ведь большинство игроков делают выбор в пользу профессиональной теннисной карьеры. В итоге первый полный сезон в WTA Даниэль провела только в 2018 году, когда получила диплом в области медиаведения и бизнеса.

Коллинз не только не затерялась среди профи, но и совершила стремительный рывок в рейтинге со 167-го места на 36-е. Полученный заряд уверенности помог Дани сверкнуть на Australian Open – 2019 – не выигравшая до этого ни одного матча на «Шлемах» американка в Мельбурне взлетела в полуфинал. Самой громкой её победой в том году в Австралии стал вынос (6:0, 6:2) трёхкратной чемпионки АО Анжелики Кербер. Остановить Коллинз смогла лишь Петра Квитова.

Как и любая девушка, Коллинз любит яркие образы Фото: из личного архива Даниэль Коллинз

В Австралии Коллинз всегда выступала здорово – неудивительно, что в Мельбурне в 2022 году ей представился пока единственный наиболее реальный шанс выиграть мэйджор. В полуфинале Дани сенсационно победила Игу Свёнтек, но в решающем матче уступила первой ракетке мира Эшли Барти (3:6, 6:7). Тот успех помог Коллинз занять высшую строчку в рейтинге в карьере (№7) и стать первой ракеткой США.

Во время операции Дани удалили из яичника кисту размером с теннисный мяч

Огня и страсти у Коллинз хватит на десятерых, но стабильно оставаться на высоком уровне ей помешали травмы. «Может быть, однажды меня подберёт фармацевтическая компания… Я просто их мечта – ревматоидный артрит, эндометриоз, хроническая боль, травмы от перегрузок. Это счастье какое-то, если просыпаешься без боли, она мой главный соперник вот уже много лет», – откровенничает девушка.

Основной проблемой Дани в профессиональном туре, который насыщен постоянными переездами и многочасовыми тренировками, стали сильные боли при менструациях. Американка утверждает, что у неё, как и у многих женщин, высокий болевой порог, но даже она не могла терпеть. Настолько, что даже строила тренировочный и игровой процесс вокруг цикла. В феврале 2021-го стало совсем невмоготу, и Дани отправилась на консультацию к гинекологу и хирургу. Оказалось, что у неё эндометриоз – гинекологическое заболевание, характеризующееся разрастанием внутренней слизистой оболочки матки. Понадобилась операция, по ходу которой ей удалили из яичника кисту размером с теннисный мяч.

Дани очень любит детей и уходит из тенниса, чтобы самой стать мамой Фото: из личного архива Даниэль Коллинз

«Я живу с хроническим воспалительным заболеванием. Врачи говорят, что это всё потому, что я давно хочу стать мамой, но из-за теннисной карьеры откладывала этот важный шаг в жизни любой женщины. Но теперь я точно знаю, что готова. Примечательно, когда я объявила об уходе, все меня так поздравляли и за меня радовались. Но в то же время мне приходится оправдывать своё решение. Если бы я была парнем, мне бы, наверное, не пришлось столько оправдываться», – отмечает Дани.

После операции Коллинз сильно хотела сыграть на «Ролан Гаррос», поэтому вернулась к тренировкам уже через месяц. В Париже она пробилась в третий круг, но нагрузка оказалась настолько большой, что у неё разошлись постоперационные швы. Пришлось снова выпасть из соревновательного ритма на 2,5 месяца. Ко всем этим проблемам добавились проблемы со спиной – порой Дани было тяжело даже встать с кровати. Из-за артрита она не могла нормально подавать, а воспаление седалищного нерва привело к онемению левой ноги.

«Если бы формат тенниса был другим, это была бы совершенно другая история и я, вероятно, пересмотрела бы её. Но то, как работает этот вид спорта, не позволяет мне чувствовать себя комфортно», – сокрушается Коллинз. Особенно жаль, что теннисистка уходит на пике. Увлекающейся за пределами корта серфингом Дани всегда было трудно сдержать эмоции, но пару лет назад она увлеклась йогой и нашла внутренний баланс. Духовные практики помогают ей не только сделать последние мгновения теннисной карьеры более яркими и насыщенными, но и быть готовой к новым жизненным вызовам.

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