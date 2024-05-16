На итальянском «Мастерсе» Алехандро в двух сетах одолел Джоковича и Хачанова. К этому он шёл через большие трудности.

Уехал от семьи в 13 и расстался с тренером перед Римом. Что известно о чилийце Табило?

Крупные турниры дают возможность блеснуть новым игрокам. Особенно если на них топовые игроки находятся не в лучшей форме. Так всё и сложилось на текущем «Мастерсе» в Риме, который открыл пока ещё не слишком известного теннисному миру чилийца Алехандро Табило.

Алехандро занимает в рейтинге ATP наивысшую для себя позицию, 32-ю, а текущий сезон складывается для него самым удачным образом. В начале года чилиец выиграл первый турнир на про-уровне, а в Риме отметился громкими победами над Новаком Джоковичем и Кареном Хачановым.

Собрали всё, что известно о прорывном 26-летнем чилийце, пока он готовится к своему первому полуфиналу «Мастерса» в карьере.

Алехандро Табило Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Уехал от семьи в 13 лет и пожертвовал многим ради тенниса

Родители Табило – чилийцы, поодиночке переехавшие в Канаду и по счастливой случайности встретившие друг друга в Торонто. Там Алехандро и родился. По примеру брата Себастьяна, игравшего на любительском уровне, он пошёл в теннис и уже в 13 лет без семьи перебрался в США ради карьеры. Как вспоминает спортсмен, эти перемены дались ему нелегко.

«Мой путь в теннисе — это одна большая сумасшедшая поездка, особенно с учётом страны, откуда я родом, и моей семьи. Я стольким пожертвовал, не ощутил детства, уехал из дома для тренировок в очень раннем возрасте. Мои родители знают, чего я лишился, чтобы сейчас оказаться здесь», — сказал Табило на пресс-конференции в Риме.

На юниорском уровне он максимум был 29-й ракеткой мира, а на «Больших шлемах» сыграл в первом круге везде, кроме Australian Open. В Мельбурне юный Алехандро ни разу не выступал.

По словам Табило, на этом непростом пути его поддерживают бывшие чилийский топ-игроки: экс первая ракетка мира Марсело Риос, а также олимпийские чемпионы в паре Николас Массу и Фернандо Гонсалес. Алехандро рассказывает, что Гонсалес и Массу смотрели его матчи, помогали советами. А Риос по сей день пишет поздравления и узнаёт, как его дела.

Поборол травмы и закрепился в первой сотне

Табило часто играл «челленджеры» и впервые в топ-100 рейтинга ATP пробился в сезоне-2022, в свои 24 года. Только вот зацепиться за первую сотню чилиец тогда не смог: подвели тело и травмы.

Всё залечить и наладить игру Алехандро смог к 2023 году. Тогда он впервые в карьере сыграл в четвёртом круге «Мастерса» (Индиан-Уэллс) и к концу сезона вновь вошёл в топ-100. И в этот раз, кажется, надолго.

С начала 2024 года Табило победил на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, выиграл первый турнир на уровне ATP (серии 250 в Окленде), сыграл ещё в одном финале (ATP-250 в Сантьяго, где он сейчас проживает), а также помог сборной Чили пройти квалификацию в Кубке Дэвиса в противостоянии с командой Перу.

На ТБШ Табило к своим 26 годам добрался до второго круга на Australian Open, Уимблдоне и US Open. В основе «Ролан Гаррос» чилиец ни разу не играл, хотя своим любимым покрытием называет именно грунт, а кумиром – 14-кратного победителя французского мэйджора Рафаэля Надаля.

Сенсационно обошёл топов в Риме и обеспечил себе прорыв в рейтинге

На итальянском «Мастерсе» Табило переиграл Янника Ханфмана (59), Новака Джоковича (1), Карена Хачанова (18), Чжан Чжичжэня (56) и вышел в полуфинал. Всех соперников в Риме Алехандро одолел в двух сетах. Первой ракетке мира он и вовсе обеспечил самое быстрое поражение на грунте в карьере (1 час 7 минут). После этого матча Джокович похвалил чилийца.

«Поздравляю его. Я впервые с ним встречался. Он большой, очень профессиональный игрок. У него разносторонняя игра», — сказал Новак на пресс-конференции.

Благодаря выходу в 1/2 финала Табило поднимется на 25-ю строчку рейтинга ATP. В случае же победы в полуфинале чилиец приблизится к первой двадцатке и займёт 21-е место. Хотя ещё в январе этого года он располагался на 82-й строчке.

Алехандро рассказал, что незадолго до «Мастерса» в Риме он завершил почти 10-летнее сотрудничество с тренером. Речь, вероятно, идёт о Гильермо Гомесе. Нового наставника теннисист планирует искать после «Ролан Гаррос».

Свои успехи Табило связывает с работой над двумя аспектами игры.

«В последнее время я стараюсь много работать над физической формой и психологией. Думаю, это очень помогает мне побеждать», — признаётся Алехандро.

За первый в карьере финал «Мастерса» Табило поборется с Александром Зверевым (5). Ранее теннисисты друг с другом не играли.