«Удар бутылкой, возможно, имел последствия». Сенсационный вылет Джоковича вызвал вопросы

После неудачи на «Мастерсе» в Риме только чудо поможет Новаку сохранить звание первой ракетки мира к концу грунтового сезона.

Новак Джокович проводит худший сезон с 2018 года. К «Ролан Гаррос» легендарный серб подходит без финалов и титулов, в плохой форме и с перестановками в команде. На «Мастерсе» в Риме Новак завершил борьбу уже в третьем круге, после поражения от 32-й ракетки мира Алехандро Табило (2:6, 3:6). И причиной тому мог стать неприятный инцидент, случившийся два дня назад.

Всё-таки виновата бутылка?

В пятницу, 10 мая, Джокович провёл матч второго круга с французом Корентеном Муте и одержал победу со счётом 6:3, 6:1. Уходя в подтрибунное помещение, Новак остановился, чтобы оставить автографы болельщикам, но в этот момент из рюкзака одного из фанатов выпала бутылка прямо на голову серба. Теннисист сразу схватился за затылок, опустился на пол и смог уйти только в сопровождении охранников и сотрудников стадиона.

На следующий день, в субботу, Новак вышел на тренировку. Причём на стадион Джокович, шутя, приехал в велосипедном шлеме. И после сегодняшнего поражения от Табило серб не смог не прокомментировать тот несчастный случай с бутылкой.

«Тренировки были разными, вчера она была лёгкой. Я не чувствовал ничего, но при этом не ощущал себя так, как обычно. Сегодня в условиях сильного стресса было плохо, но не с точки зрения боли, а с позиции баланса. Просто не было координации. Совершенно другой игрок по сравнению с тем, что был две ночи назад.

Может быть, я не знаю. Мне нужно пройти медицинское обследование и посмотреть, что происходит.

Это было неожиданно. Я даже не смотрел наверх, почувствовал очень сильный удар по голове. Это очень сильно повлияло на меня. После этого мне оказали медицинскую помощь. Прошло полчаса, час тошноты, головокружения, кровотечения, много других вещей, были головные боли. Удалось нормально поспать. На следующий день всё было в порядке, и я подумал, что всё в норме. Может быть, а может, и нет», — сказал серб на пресс-конференции.

«На моё место вышел другой игрок»

После матча Джокович также поделился ощущением, будто сегодня на его место вышел совсем другой игрок. Он обратил внимание на отсутствие у себя ритма, темпа и баланса. Серба такое состояние немного обеспокоило.

Много в сегодняшней встрече Новак ошибался и на подаче (пять двойных, всего 44% выигранных очков на второй подаче), и в розыгрышах (12 невынужденных). Виннеров у серба сегодня тоже было не очень много: 14 против 22 у Табило. Матч Джокович и вовсе завершил двойной ошибкой.

Это поражение стало для Новака самым быстрым на грунте: всего 1 час 7 минут. Табило же стал первым чилийцем с сезона-2007, одержавшим победу над лидером мирового рейтинга. 17 лет назад это сделал Фернандо Гонсалес в матче с Ллейтоном Хьюиттом. Нельзя недооценивать при этом и Алехандро в сегодняшней встрече: действовал он активно, диктовал игру и по минимуму ошибался.

Реакция теннисного мира

Двукратная победительница «Больших шлемов» Светлана Кузнецова, комментируя поражение Новака, вспомнила историю с бутылкой.

«Тот удар бутылкой по голове, возможно, имел бо́льшие последствия, чем казалось. Новак не смог пройти дальше третьего круга в Риме, его выбил чилиец Алехандро Табило, 32-я ракетка. Вот это сенсация!» — написала Светлана в своём телеграм-канале.

Сербский журналист Саша Озмо высказался в социальных сетях о неудачной игре Новака и его перспективах на приближающемся французском ТБШ.

«Одно из худших выступлений Джоковича в карьере после поражения от Табило. Очень плохая подготовка к «Ролан Гаррос».

Новак Джокович Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Патрик Макинрой, младший брат бывшей первой ракетки мира Джона Макинроя, высказался о перспективах топовых игроков на грядущем «Ролан Гаррос».

«Синнер и Алькарас выбыли из-за травм… Надаль вчера забрал всего четыре гейма… Джокович сегодня выиграл только пять геймов… Сюжет «Ролан Гаррос» становится всё более запутанным», – написал Макинрой-младший в соцсетях.

А 18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт упомянула о ментальном состоянии Джоковича.

«Новаку сложно сейчас собраться с силами: у него мало терпения, и он не смотрит на команду. Такое случается! Найдёт ли он свою игру и ментальное состояние? Будем наблюдать!»

Теперь Новак близок к потере звания первой ракетки мира: в случае если серб не дойдёт до финала «Ролан Гаррос», а Даниил Медведев не выиграет «Мастерс» в Риме и французский «Большой шлем», то его на лидирующей позиции сменит Янник Синнер. Однако до старта «Ролан Гаррос» есть ещё две недели. Достаточно времени для восстановления.