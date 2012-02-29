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Воскобоева: снег меня преследует и в Индиан-Уэллсе

Воскобоева: снег меня преследует и в Индиан-Уэллсе
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Представительница Казахстана Галина Воскобоева на своей страницей в «Фейсбуке» разместила фотографию снегопада в окраинах Индиан-Уэллса.

«Воспользовавшись тем, что мне стало лучше, я улетела в Америку. Вчера из Лос-Анджелеса мы на машине ехали в Индиан-Уэллс, и в часе езды от того места, где мы играем турнир, вдруг начался снегопад! Самый настоящий снегопад! У меня сложилось впечатление, что из Москвы я не улетала. Или, быть может, снег меня преследует и прилетел со мной», — написала Воскобоева на своей странице в «Фейсбуке».

Галина Воскобоева

Галина Воскобоева

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