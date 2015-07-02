Вавринка: на тренировках я показываю действительно хорошую игру

Швейцарец Станислас Вавринка, переигравший во втором круге Уимблдона доминиканца Виктора Эстрелью-Бургоса со счётом 6:3, 6:4, 7:5, оценил значимость достигнутого успеха.

«Для меня было важно преодолеть это испытание. Конечно, моя игра нуждается в совершенствовании, но на тренировках я показываю действительно хорошую игру. Это был отличный матч, и я рад, что победил в трёх партиях. Виктор хороший теннисист — цепкий, упорный. Я никогда не играл и с ним и не тренировался, так что не знал, что ожидать.

Что касается Вердаско, то он опасный соперник. Он подаёт левой рукой и обладает прекрасным форхендом. Это будет хороший вызов для меня», — приводит слова Вавринки официальный сайт турнира.