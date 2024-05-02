Бизнесмен из России обвинил Алькараса в организации договорных матчей

Предприниматель, бывший владелец букмекерской конторы «Уткин, Нобель и Маленков» Михаил Зальцман направил в АТР, Испанскую федерацию тенниса, оргкомитет турнира Madrid Open и органы прокуратуры заявление о том, что у него есть убедительные доказательства того, что третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас участвует в бандитской группировке.

«В последнее время многие предпочитают так называемые live-ставки. И когда речь идет о потенциально последнем гейме в матче, на них «заряжаются» очень большие суммы, так как это последняя ставка в матче. Поскольку на Алькараса коэффициент на его победу в гейме со своей подачей невысокий, суммы ставятся ещё больше, чтобы выигрыш был ощутимым. Все деньги, которые ставили испанские поклонники Алькараса, перекочевали в руки мошенников», — приводит слова Зальцмана «Росбалт».

Отметим, что заявитель утверждает, что Алькарас в двух последних матчах намеренно сдавал на своей подаче геймы, которые могли стать последними в матче.

Напомним, 20-летний Алькарас в матче против Рублёва уступил россиянину и вылетел из борьбы за трофей грунтового «Мастерса» в Мадриде. Сам испанец — действующий обладатель этого трофея.