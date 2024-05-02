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«Играешь без эмоций, как на автопилоте». Рыбакина — о плотном турнирном графике

«Играешь без эмоций, как на автопилоте». Рыбакина — о плотном турнирном графике
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Четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями по поводу изменений в проведении теннисных турниров. Она заявила, что из-за усталости часто играешь на автомате.

«Вот что я пытаюсь сказать о туре: по-моему, игрокам не очень комфортно. Если вы хотите видеть высокий уровень тенниса, если вы хотите, чтобы игроки играли долго, а не заканчивали карьеру рано, как, например, Эш Барти, то, на мой взгляд, было бы неплохо что-то изменить.

Конечно, зрителям хочется видеть хороший теннис, но игрокам нелегко. Разумеется, я здесь не для того, чтобы жаловаться. Я играю и зарабатываю хорошие деньги, но не очень приятно, когда ты играешь уже без эмоций, как будто на автопилоте", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина также отметила, что все её попытки высказаться по поводу графика никогда ни к чему не приводили, поэтому ей кажется, что высказываться не имеет смысла.

Напомним, такие же изменения произошли и у мужчин. Их теннисные турниры стали длиннее, что делает отдых между соревнованиями неполноценным. Об этом уже высказался российский теннисист Андрей Рублёв.

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