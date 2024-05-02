Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал новый формат проведения «Мастерсов» из-за которого у теннисистов больше времени для отдыха между матчами, но между турнирами время сокращается.

«Некоторые турниры кажутся более длительными, и у нас есть больше дней для отдыха. Скажем, раньше у нас были Мадрид и Рим и через две недели мы играли в эти два турнира, а потом ещё две недели дома. Сейчас кажется, что мы больше отдыхаем между матчами, но это занимает у нас четыре недели. И, конечно, морально это немного сложнее, и тогда ты не проводишь столько времени дома и у тебя меньше времени на восстановление. Это сложный вопрос, потому что здесь много внутренних деталей и сложно сказать, какой вариант хорош, а какой нет. Я думаю, что это должно быть больше о том, как думают все игроки, о среднем уровне игроков, а также о том, что лучше для зрителей», — сказал Рублёв во время пресс-конференции.

Теннисист, представляющий Германию, Александр Зверев уже говорил о том, что такой формат турнира подходит только для тех, кто находится с 50-й по 100-ю строчку рейтинга. Теннисисты из топ-10, борющиеся за титулы, не успевают отдыхать в таком режиме.

Оба спортсмена отметили, что АТР самостоятельно принимает решение об изменениях и не берёт во внимание мнение теннисистов.