Tennis Channel: Ник Кирьос готовится к возвращению в профессиональный теннис

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос в ближайшее время вернётся на корт, сообщает Tennis Channel. Спортсмен готовится сыграть на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля 2024 года. Кирьос предпочитает травяное покрытие грунтовому. Его возвращение может выпасть на ближайший травяной турнир.

«Ник Кирьос готовится к возвращению в профессиональный теннис», — сообщает указанный источник.

Напомним, в 2023 году представитель Австралии принял участие лишь в одном матче. В июне прошлого года австралиец потерпел поражение в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия). В июле Кирьос снялся с Уимблдона из-за проблем с запястьем. В результате спортсмен выпал из рейтинга ATP.