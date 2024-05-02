Рублёв объяснил конфликт с судьёй во время матча с Алькарасом на турнире в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал споры с арбитром во время матча с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде. По ходу матча Рублёв посчитал, что попал в корт, и хотел запросить челлендж. Однако судья не удовлетворил запрос россиянина, объяснив это тем, что Андрей уже стёр метку от мяча.

«Это было странно. Я заказал челлендж, так что они должны были его показать. Затем обычно я принимаю решение, что делать с отметкой, удалять её или нет, потому что я уже запросил вызов. Я понимаю, что если я сначала удалю её, а потом попрошу об этом, это будет несколько странно. Но если я уже попросил об этом первым, и судья говорит: «Челлендж», я подхожу к отметке и удаляю её, ожидая повтора. Я не знал, что это считается как то, что я больше не прошу челлендж. Поэтому я попросил его хотя бы объяснить это правило перед матчем. Почему никогда не говорят этого перед матчем и почему правила продолжают меняться? По крайней мере, это нужно объяснить раньше», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Напомним, Рублёв обыграл Алькараса и вышел в полуфинал турнира.