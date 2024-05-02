Алькарас поделился ожиданиями от «Мастерса» в Риме

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, в какой форме планирует подойти к турниру в Риме.
«Я собираюсь использовать дополнительную защиту при подготовке к следующим матчам. Посмотрим на этих неделях, как поведут себя мои мышцы. В Риме я продолжу играть с защитой в качестве меры предосторожности. Очень жду на турнире Джоковича. Идея в том, чтобы поехать в Рим с самыми лучшими ощущениями и победить», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Алькарас проиграл Андрею Рублёву в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.
Отметим, турнир серии «Мастерса» в Риме стартует 8 мая. Победителем этого турнира в прошлом году стал россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл датчанина Хольгера Руне.
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Алькарас начал подготовку к защите титула на Уимблдоне:
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