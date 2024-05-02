Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас поделился ожиданиями от «Мастерса» в Риме

Алькарас поделился ожиданиями от «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, в какой форме планирует подойти к турниру в Риме.

«Я собираюсь использовать дополнительную защиту при подготовке к следующим матчам. Посмотрим на этих неделях, как поведут себя мои мышцы. В Риме я продолжу играть с защитой в качестве меры предосторожности. Очень жду на турнире Джоковича. Идея в том, чтобы поехать в Рим с самыми лучшими ощущениями и победить», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Алькарас проиграл Андрею Рублёву в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Отметим, турнир серии «Мастерса» в Риме стартует 8 мая. Победителем этого турнира в прошлом году стал россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл датчанина Хольгера Руне.

Материалы по теме
Алькарас эмоционально прокомментировал «болезненное» поражение от Рублёва
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Календарь в Мадриде
Турнирная сетка в Мадриде

Алькарас начал подготовку к защите титула на Уимблдоне:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android