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Арина Соболенко: кушать я люблю. Еда — смысл жизни

Арина Соболенко: кушать я люблю. Еда — смысл жизни
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как проводит время, если получает выходные на турнирах WTA.

Напомним, в данный момент Соболенко (2) находится в Мадриде (Испания), где проходит грунтовый турнир категории WTA-1000, действующей чемпионкой которого она является. Ранее Арина вышла в полуфинал соревнований, со счётом 6:1, 6:4 обыграв россиянку Мирру Андрееву.

«Конечно, когда на турнире есть день отдыха, я стараюсь куда-то выходить, немного менять картинку, чтобы переключиться, отдохнуть, расслабиться, вкусно покушать, а кушать я люблю (смеётся). Эх, еда — смысл жизни (смеётся)», — сказала Соболенко в эфире «Больше!»

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