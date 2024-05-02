Алькарас эмоционально прокомментировал «болезненное» поражение от Рублёва

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Напомним, встреча Рублёва с Алькарасом завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

«Сегодня, пожалуй, морально я был немного слабее, чем в другое время. Это болезненный результат. Я стал больше жаловаться, мне очень больно иметь возможности для победы на корте и не воспользоваться ими. Если другой игрок разыгрывает хороший момент, я аплодирую ему за это. Но если я потерплю неудачу, я выпорю себя.

Кто-то вроде Рублёва даёт очень мало вариантов для игры, и если вы потерпите неудачу, это будет больно. Мне следовало быть жёстче морально. Предполагаю, что это сказалось на мне», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21), который состоится сегодня и начнётся приблизительно в 22:35 мск.

Алькарас начал подготовку к защите титула на Уимблдоне: