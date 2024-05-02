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Чесноков назвал фаворита в матче Медведева и Легечки на турнире в Мадриде

Чесноков назвал фаворита в матче Медведева и Легечки на турнире в Мадриде
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Российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что, хотя Иржи Легечке и удалось пройти Рафаэля Надаля, Даниил Медведев будет увереннее чувствовать себя на корте сегодня, потому что нашёл свою игру.

«Легечка провел очень хороший матч против Надаля, но у Надаля многое не получалось. Медведев нашел свою форму, свой ритм в игре на кортах Мадрида. Он тяжело начинал, со скрипом прошел первые два круга, но сейчас видно, что он действует очень уверенно. Легечка, напротив, нередко блестящие матчи сменяет провальными, в которых делает огромное количество невынужденных ошибок», --приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, матч четвертьфинала грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания) между четвертой ракеткой мира Медведевым и 30-й ракеткой мира Легечкой начнётся сегодня, 2 мая, в 21:00 мск.

Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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