Чесноков назвал фаворита в матче Медведева и Легечки на турнире в Мадриде

Российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что, хотя Иржи Легечке и удалось пройти Рафаэля Надаля, Даниил Медведев будет увереннее чувствовать себя на корте сегодня, потому что нашёл свою игру.

«Легечка провел очень хороший матч против Надаля, но у Надаля многое не получалось. Медведев нашел свою форму, свой ритм в игре на кортах Мадрида. Он тяжело начинал, со скрипом прошел первые два круга, но сейчас видно, что он действует очень уверенно. Легечка, напротив, нередко блестящие матчи сменяет провальными, в которых делает огромное количество невынужденных ошибок», --приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, матч четвертьфинала грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания) между четвертой ракеткой мира Медведевым и 30-й ракеткой мира Легечкой начнётся сегодня, 2 мая, в 21:00 мск.