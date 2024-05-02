Мирра Андреева рассказала, какие изменения в игре могут помочь ей одолеть Соболенко

43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, какие изменения способны помочь ей обыграть двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«Арина по своей сути очень агрессивный игрок: старается всё играть быстро, при этом играет широко и глубоко. Думаю, если бы у меня получалось играть более длиннее, пытаться затягивать её в долгие розыгрыши и хотя бы держать свою подачу, может быть, у меня получилось бы выиграть в матче с ней хотя бы сет. Там бы уже можно было смотреть, как складывается игра. Но пока имеем, что имеем», — сказала Андреева в эфире «Больше!»

Напомним, младшая из сестёр Андреевых второй год подряд проигрывает Соболенко на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). В 2023 году это был четвёртый круг, в 2024-м – четвертьфинал.

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