Кэш: может, болельщики в Абу-Даби в последний раз увидят Бердыха, Цонгу и Надаля

Бывшая четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 австралиецпризвал болельщиков заполнить трибуны на выставочном турнире в Абу-Даби, так как ряд игроков тура могут выступить здесь в последний раз. В первый день соревнований французсыграет с бельгийцем, а испанецвстретится с чехом. Турнир пройдёт с 29 по 31 декабря.«Думаю, болельщикам нужно обязательно заполнить трибуны на турнире в Абу-Даби. Может, они в последний раз увидят здесь Бердыха, Цонгу и Надаля. Маррей будет выступать тут ещё пару лет, но смена состава обязательно произойдёт», — цитирует Кэша Sport360.