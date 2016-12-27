Кэш: может, болельщики в Абу-Даби в последний раз увидят Бердыха, Цонгу и Надаля

Бывшая четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш призвал болельщиков заполнить трибуны на выставочном турнире в Абу-Даби, так как ряд игроков тура могут выступить здесь в последний раз. В первый день соревнований француз Жо-Вильфрид Цонга сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, а испанец Рафаэль Надаль встретится с чехом Томашем Бердыхом. Турнир пройдёт с 29 по 31 декабря.
«Думаю, болельщикам нужно обязательно заполнить трибуны на турнире в Абу-Даби. Может, они в последний раз увидят здесь Бердыха, Цонгу и Надаля. Маррей будет выступать тут ещё пару лет, но смена состава обязательно произойдёт», — цитирует Кэша Sport360.