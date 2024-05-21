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Видео: Арина Соболенко станцевала с командой перед тренировкой на «Ролан Гаррос»

Видео: Арина Соболенко станцевала с командой перед тренировкой на «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавное видео с тренировки на корте Открытого чемпионата Франции. На нём Соболенко вместе со своей командой зажигательно танцует.

«Разминка перед «Ролан Гаррос» как…» — подписала видео Соболенко.

Напомним, в субботу, 18 мая, Соболенко уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) — 2:6, 3:6. До этого Арина тоже потерпела поражение от Свёнтек, но уже в финале мадридского «тысячника». После проигрыша в Риме белоруска пообещала обыграть соперницу в финале «Ролан Гаррос», который пройдёт с 26 мая по 8 июня в Париже.

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