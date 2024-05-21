Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль выиграл тренировочный сет у Себастьяна Корды на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль выиграл тренировочный сет у Себастьяна Корды на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает активно готовиться к старту «Ролан Гаррос» — 2024, уже находясь в Париже (Франция).

Накануне Надаль провёл свою первую тренировку в рамках турнира, причём она прошла на Центральном корте имени Филиппа Шатрье. Сегодня же, 21 мая, Надаль сыграл тренировочный сет с 28-й ракеткой мира 23-летним американцем Себастьяном Кордой и выиграл его со счётом 6:3. За игрой теннисистов наблюдало большое количество фанатов.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Жеребьёвка грядущего розыгрыша состоится в четверг, 23 мая. Начало – в 15:00 мск.

Материалы по теме
«Нет никакого уважения». Именитых теннисистов не пустили в основную сетку «Ролан Гаррос»
«Нет никакого уважения». Именитых теннисистов не пустили в основную сетку «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android