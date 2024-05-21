«Демон возвращается». Ник Кирьос опубликовал видео своих интенсивных тренировок

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях свежие видео своего тренировочного процесса. Ник активно работает в тренажёрном зале и пока осторожно тренируется на корте.

«Чувствую себя непослушным (про видео с корта). Демон Кигс возвращается», — подписал видео Кирьос.

Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

Сезон-2022 стал для австралийца одним из самых успешных в карьере. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул на хардовом турнире ATP-500 в Вашингтоне (США) – как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.