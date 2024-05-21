Свитолина заявила о желании выиграть «Ролан Гаррос» — 2024

17-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина оценила свою форму перед стартом «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я всегда ставлю перед собой большие задачи. Думаю, у каждой теннисистки есть желание выиграть турнир «Большого шлема» и стать номером один в мире. Важно осознавать путь, который я прошла за последнее время. Находиться несколько сезонов в топ-10 тоже хороший результат.

Когда я забеременела, мне потребовалось несколько месяцев, чтобы осознать это и по-другому взглянуть на свою карьеру. Я думаю, что эти мысли помогли мне вернуться. Карьера в спорте — это постоянный процесс принятия того, что у вас есть, и следования своему пути», — приводит слова Свитолиной Punto de Break.

«Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня в столице Франции Париже.