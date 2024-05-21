Рублёв: у теннисистов сезон длинный и есть много шансов проявить себя

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о своём состоянии в преддверии старта Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Я продолжаю работать, совершенствоваться, потому что у теннисистов сезон длинный и есть много возможностей для того, чтобы в один прекрасный момент показать всё, на что ты способен. Как только появится шанс, им нужно сразу воспользоваться, потому что это может изменить всю карьеру», — приводит слова россиянина Reuters.

Напомним, на счету Рублёва две победы на турнирах ATP в этом году. В январе он стал победителем турнира категории ATP-250 в Гонконге, а в мае выиграл «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Открытый чемпионат Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» — сербский теннисист Новак Джокович.