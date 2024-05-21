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Бадоса высказалась о решении Доминика Тима завершить карьеру

Бадоса высказалась о решении Доминика Тима завершить карьеру
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Испанская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала решение Доминика Тима завершить карьеру в конце 2024 года.

«Теннис — очень эмоциональный вид спорта, психологически жестокий, он доводит нас до предела. Я тоже через многое прошла в этом году. Я не знала, что делать, я была в растерянности, и я понимаю это чувство, когда нужно принять решение. Видеть себя таким подавленным после того, как ты оказался на вершине, нелегко. Нужно быть очень сильным морально, чтобы принять такое решение», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

30-летний Тим — победитель турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США — 2020). Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году).

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