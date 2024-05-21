Джокович объяснил, почему решил принять участие в турнире ATP-250 в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович объяснил своё решение принять участие в грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

«Я чувствую, что мне нужно больше матчей», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

На прошлой неделе 36-летний теннисист проиграл Алехандро Табило в третьем круге турнира ATP «Мастерс» 1000 в Риме. Лучшим результатом Джоковича в этом сезоне является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Соперником Джоковича в матче второго круга будет 85-й номер рейтинга ATP Янник Ханфман. Турнир в Женеве с призовым фондом € 579 320 проходит с 19 по 25 мая. Действующий победитель — чилийский теннисист Николас Харри.