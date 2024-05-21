Фото: Килиан Мбаппе провёл тренировку на теннисном корте

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе проводит свободное время на грунтовом теннисном корте. Соответствующее фото с Килианом опубликовал другой французский футболист Мустафа Дьятта.

Фото: из личного архива Мустафы Дьятта

Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

В данный момент Мбаппе готовится к выступлению на чемпионате Европы – 2024, который стартует 14 июня в Германии.