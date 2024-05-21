514-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка 514-я ракетка мира Оксана Селехметьева в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции обыграла 191-ю ракетку мира из Австралии Дестани Айаву. Счёт — 7:6 (7:5), 6:4.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
21 мая 2024, вторник. 14:40 МСК
191
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6
514
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 возможных. Её соперница допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса и смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. В следующем раунде Селехметьева встретится со 123-й ракеткой мира украинской теннисисткой Дарьей Снигур.
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек (Польша).
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