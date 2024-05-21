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«Я готова». Серена Уильямс, возможно, анонсировала своё возвращение в теннис

«Я готова». Серена Уильямс, возможно, анонсировала своё возвращение в теннис
Серена Уильямс
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс, возможно, анонсировала своё возвращение в большой теннис.

«Я готова снова бить по мячам», — написала спортсменка в соцсетях.

Ранее Серена Уильямс посетила одно из самых громких мероприятий в мире моды – ежегодный благотворительный бал Met Gala, проходящий в Нью-Йорке. По традиции знаменитости должны были придерживаться особенного дресс-кода. На этот раз организаторы Met Gala назвали бал так — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion). В этом году Серена Уильямс сотрудничала с Balenciaga в создании платья, вдохновлённого look 52 из 51-й коллекции дома от-кутюр, которое было представлено в 2022 году и перекликалось с образами из архивов Balenciaga.

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