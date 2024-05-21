Видеообзор победы Самсоновой над Фернандес в матче второго круга турнира в Страсбурге

Сегодня, 21 мая, 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

В матче второго раунда россиянка в трёх сетах обыграла 33-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с обзором встречи между Самсоновой и Фернандес в рамках второго круга турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Грунтовый турнир категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) продлится с 18 по 25 мая. В следующем круге Самсонова встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Беатрис Хаддад-Майя.