Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, где может сразиться с Бубликом
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57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), призовой фонд которого составил € 579 320.
В матче второго круга 25-летний Котов со счётом 7:6 (10:8), 6:1 одолел 90-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера (WC).
Лион. 2-й круг
21 мая 2024, вторник. 16:50 МСК
57
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
90
Александр Мюллер
А. Мюллер
Встреча Котова с Мюллером продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Котов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мюллера один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Котова в Лионе станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан, 2) — Александар Вукич (Австралия).
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