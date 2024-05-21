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Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, где может сразиться с Бубликом

Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, где может сразиться с Бубликом
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57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), призовой фонд которого составил € 579 320.

В матче второго круга 25-летний Котов со счётом 7:6 (10:8), 6:1 одолел 90-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера (WC).

Лион. 2-й круг
21 мая 2024, вторник. 16:50 МСК
Павел Котов
57
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		1
         
Александр Мюллер
90
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Встреча Котова с Мюллером продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Котов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мюллера один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Котова в Лионе станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан, 2) — Александар Вукич (Австралия).

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