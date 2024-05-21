Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, где может сразиться с Бубликом

57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), призовой фонд которого составил € 579 320.

В матче второго круга 25-летний Котов со счётом 7:6 (10:8), 6:1 одолел 90-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера (WC).

Встреча Котова с Мюллером продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Котов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мюллера один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Котова в Лионе станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан, 2) — Александар Вукич (Австралия).