Анастасия Захарова одержала волевую победу над сеяной в квалификации «Ролан Гаррос»

166-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2024.
В стартовом матче Захарова со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 одолела 113-ю ракетку мира представительницу Венгрии Анну Бондарь (3).
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Встреча Захаровой с Бондарь продлилась 3 часа и 8 минут. В её рамках Анастасия один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Анны семь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Захарова сразится с 227-й ракеткой мира 33-летней словенкой Далилой Якупович.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Свёнтек.
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