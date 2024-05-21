Денис Шаповалов обыграл Корию на старте турнира в Женеве, взяв второй сет со счётом 6:0

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В стартовом матче Шаповалов (WC) со счётом 7:5, 6:0 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Аргентины Федерико Корию.

Встреча Шаповалова с Корией продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках канадец с русскими корнями один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету аргентинца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Шаповалова в Женеве станет 27-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор (6). Отметим, что потенциально в четвертьфинале Дениса ждёт встреча с сербом Новаком Джоковичем (1).