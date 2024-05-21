Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Денис Шаповалов обыграл Корию на старте турнира в Женеве, взяв второй сет со счётом 6:0

Денис Шаповалов обыграл Корию на старте турнира в Женеве, взяв второй сет со счётом 6:0
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В стартовом матче Шаповалов (WC) со счётом 7:5, 6:0 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Аргентины Федерико Корию.

Женева. 1-й круг
21 мая 2024, вторник. 16:45 МСК
Федерико Кория
69
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Денис Шаповалов
123
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча Шаповалова с Корией продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках канадец с русскими корнями один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету аргентинца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Шаповалова в Женеве станет 27-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор (6). Отметим, что потенциально в четвертьфинале Дениса ждёт встреча с сербом Новаком Джоковичем (1).

Материалы по теме
Россиянин Котов в Лионе справился с французом, который неделю назад обыграл Рублёва
Россиянин Котов в Лионе справился с французом, который неделю назад обыграл Рублёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android