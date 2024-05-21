Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления россиян в мужском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2024.

«Медведев отказался играть в Мадриде после первого сета, в Риме проиграл. Рублёв проиграл второй круг в Риме, хотя по игре должен был ещё в первом проигрывать. Казалось, что в Мадриде играл потрясающе, хоть был и больной. Хачанов сейчас более-менее живой.

По идее ребята могут пройти далеко, но всё будет зависеть от первого круга. Конечно, до четвертьфинала один из наших должен пройти», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.