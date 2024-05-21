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21-летняя россиянка Юлия Авдеева пробилась в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» — 2024

21-летняя россиянка Юлия Авдеева пробилась в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» — 2024
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188-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева пробилась в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2024.

В стартовом матче квалификационного турнира Авдеева со счётом 6:4, 2:6, 3:6 обыграла 23-летнюю колумбийку Эмилиану Аранго (15), занимающую 115-ю строчку рейтинга WTA.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
21 мая 2024, вторник. 17:25 МСК
Эмилиана Аранго
115
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		2 6
         
Юлия Авдеева
188
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева

Встреча Авдеевой с Аранго продлилась 2 часа и 2 минуты. В её рамках Авдеева пять раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Авдеева сразится с 285-й ракеткой мира представительницей Франции Марго Рувруа (WC).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Свёнтек.

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