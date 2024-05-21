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15-я ракетка мира Бен Шелтон потерпел поражение на старте турнира в Женеве

15-я ракетка мира Бен Шелтон потерпел поражение на старте турнира в Женеве
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Полуфиналист US Open – 2023, 15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В стартовом для себя матче Шелтон (4) со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 2:6 проиграл 56-й ракетке мира 22-летнему итальянцу Флавио Коболли.

Женева. 2-й круг
21 мая 2024, вторник. 19:10 МСК
Флавио Коболли
56
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 1 2
         
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча Шелтона с Коболли продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коболли шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал турнира в Женеве Коболли сразится с 61-й ракеткой мира представителем Казахстана Александром Шевченко, который вышел в 1/4 финала на снятии соперника.

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