15-я ракетка мира Бен Шелтон потерпел поражение на старте турнира в Женеве

Полуфиналист US Open – 2023, 15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В стартовом для себя матче Шелтон (4) со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 2:6 проиграл 56-й ракетке мира 22-летнему итальянцу Флавио Коболли.

Встреча Шелтона с Коболли продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коболли шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал турнира в Женеве Коболли сразится с 61-й ракеткой мира представителем Казахстана Александром Шевченко, который вышел в 1/4 финала на снятии соперника.