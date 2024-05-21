Александр Бублик стал соперником Павла Котова в четвертьфинале турнира в Лионе

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В матче второго круга Бублик (2) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича.

Встреча Бублика с Вукичем продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Вукича три эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Лионе Бублик сразится с 57-й ракеткой мира россиянином Павлом Котовым.

Призовой фонд турнира в Лионе составляет € 579 320. Его действующим чемпионом является француз Артюр Фис.