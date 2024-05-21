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Александр Бублик стал соперником Павла Котова в четвертьфинале турнира в Лионе

Александр Бублик стал соперником Павла Котова в четвертьфинале турнира в Лионе
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19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В матче второго круга Бублик (2) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича.

Лион. 2-й круг
21 мая 2024, вторник. 19:05 МСК
Александар Вукич
93
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александр Бублик
19
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча Бублика с Вукичем продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Вукича три эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Лионе Бублик сразится с 57-й ракеткой мира россиянином Павлом Котовым.

Призовой фонд турнира в Лионе составляет € 579 320. Его действующим чемпионом является француз Артюр Фис.

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