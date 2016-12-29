Хаас обращался к директору турнира в Окленде за «уайлд кард»

Директор турнира в Окленде Карл Бадж сообщил, что бывшая вторая ракетка мира немец Томми Хаас обращался к нему за «уайлд кард», но организаторы решили пока приберечь приглашение. Соревнования пройдут 9-14 января 2017 года.
«Томми хотел принять участие в нашем турнире. Он давно поддерживает наш турнир. Его приглашение — это неплохой вариант для нас. Он просил „уайлд кард“ в основную сетку или в квалификацию. Но мы всегда стараемся приберечь одно приглашение, чтобы предложить его в последнюю минуту. Мы обращались к Федереру, Надалю и Джоковичу. В любом случае будем держать „уайлд кард“ до последнего», — цитирует Баджа Sunday News.