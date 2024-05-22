«Лучшие отношения в моей жизни». Бадоса назвала самого близкого для неё человека

Испанская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса рассказала о своих взаимоотношениях с родной сестрой.

«Это лучшие отношения в моей жизни. Она моя сестра, но в то же время немного похожа на мою дочь, потому что разница между нами 11 лет. Я чувствую, что должна защищать её и заботиться о ней. Мы разговариваем каждый день… невозможно представить и дня без видеозвонка или разговора. Я рядом с ней, несмотря ни на что. Я очень благодарна, что в моей жизни есть такой человек. Я не хочу, чтобы она прошла через то, что я, когда была моложе. В тот момент я чувствовала себя очень одинокой», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Ранее Бадоса заявила о полном восстановлении после травмы спины. Теннисистка готовится выступить на «Ролан Гаррос» — 2024.