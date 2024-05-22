Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов показал трогательные фото с празднования 28-летия с женой и сыновьями

Карен Хачанов показал трогательные фото с празднования 28-летия с женой и сыновьями
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира Карен Хачанов показал в социальных сетях, как отпраздновал день рождения с семьёй. Вчера, 21 мая, Хачанову исполнилось 28 лет.

На снимках Хачанов запечатлён вместе женой Вероникой и сыновьями Давидом и Микаэлем. Все участники празднования оделись в стиле «диско».

«Сюрприз-вечеринка», — подписал трогательные фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

28-летний Хачанов — чемпион шести турниров на уровне ATP, его наивысшее достижение в мировом рейтинге — восьмое место — было зафиксировано в 2019 году. Карен довольно успешно выступает и на турнирах «Большого шлема»: россиянин доходил до полуфиналов на US Open — 2022 и Australian Open — 2023, также имеет в своём активе четвертьфиналы на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Помимо этого, Хачанов в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса — 2021.

Материалы по теме
Хачанов выиграл турнир в Дохе. Кто ещё из россиян побеждал в столице Катара?
Истории
Хачанов выиграл турнир в Дохе. Кто ещё из россиян побеждал в столице Катара?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android