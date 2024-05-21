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Ига Свёнтек представила форму, в которой выступит на «Ролан Гаррос» — 2024

Ига Свёнтек представила форму, в которой выступит на «Ролан Гаррос» — 2024
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Стало известно, в какой форме на «Ролан Гаррос» — 2024 выступит четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек.

Презентация экипировки от бренда ON Running прошла в процессе товарищеского сета со звездой сериала «Друзья» Кортни Кокс.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является именно Свёнтек.

Ранее Свёнтек выиграла сразу два турнира категории WTA-1000 – в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Примечательно, что в финалах обоих турниров Ига победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

В преддверии старта турнира в Париже Свёнтек написала в социальных сетях, что ищет партнёра для игры в парном разряде.

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