Лоренци: в наши дни турнир считается слабым, если на нём случаются сюрпризы

Бывший итальянский теннисист, а ныне директор грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) Паоло Лоренци высказался о смене поколений в теннисе.

«Происходит смена поколений. Мы пережили это 20 лет назад и переживаем сейчас. За исключением Синнера и Алькараса, остальные теннисисты не так стабильны. Когда у них всё хорошо, они конкурентоспособны, но затем проходит несколько недель без каких-либо результатов. Возможно, придут другие молодые игроки, но у них не будет преемственности или опыта, к которым мы привыкли с Федерером, Надалем и Джоковичем. Мы отвыкли от сюрпризов. Теперь считается, что турнир слабый, если на нём случаются сюрпризы», — приводит слова Лоренци Punto de Break.

Напомним, победу на прошедшем «Мастерсе» в Риме одержал немецкий теннисист Александр Зверев.