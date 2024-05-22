«Угадайте, кому исполнилось 28?» Хачанов опубликовал забавное фото в честь дня рождения

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях забавное фото с праздничным тортом в честь своего дня рождения. Вчера, 21 мая, Хачанову исполнилось 28 лет.

«Угадайте, кому сегодня исполнилось 28 лет?» — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

28-летний Хачанов — чемпион шести турниров на уровне ATP, его наивысшее достижение в мировом рейтинге — восьмое место — было зафиксировано в 2019 году. Карен довольно успешно выступает и на турнирах «Большого шлема»: россиянин доходил до полуфиналов на US Open – 2022 и Australian Open – 2023, также имеет в своём активе четвертьфиналы на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Помимо этого, Хачанов в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса — 2021.