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«Завтра в Париж!» Карлос Алькарас опубликовал воодушевляющее фото с командой

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фото с корта со своей командой.

Напомним, с детства Алькараса тренирует победитель Открытого чемпионата Франции 2003 года, экс первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро.

«Завтра в Париж!» — подписал фото Алькарас, добавив эмодзи «флаг Франции», «бицепс» и «огонь».

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Напомним, Алькарас снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за травмы. «Я почувствовал дискомфорт в руке. Сдал анализы и обнаружил отёк мышц – это следствие последней травмы. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — прокомментировал своё решение испанец.

Следующим турниром в календаре Алькараса значится «Ролан Гаррос», который стартует 26 мая. В прошлом году Карлос дошёл там до полуфинала.